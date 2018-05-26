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Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

Kilis’te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü. Mahalle sakinleri önce ikili arasında başka bir meseleden kavga çıktığını sandı. Dövülen gencin, adamın oğlu olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Kilis'te bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında babasının tutuğu elini geçmek isteyen gencin eli babasının suratına gelmesi sunucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü. Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

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Kilis dayak

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Senin gibi babanın taaa amkkk. Ulan cocuk mu bu oglun. Hakkın yok rencide etmeye.sana en buyuk cevabı sana karsılık vermemesi zoruna gitsin pis bunak
@azadiyapo senin gibi babanın diyerek küfür eden bir şahsiyetin beyeni butonunda yeşil olması toplumumuzun ne kadar cahille dolduğunun belirtisidir..
helal olsun arkadası kutluyorum babasına olan saygısından dolayı
Utanmiyorda. Insan oglunu öyle dövermi. O oglanda gidip kendi gücü yettigini dövecek karisini dövecek çocugunu dövecek
kardeşim neden karısını çocuğunu dovecekki babasının hatasını görüp de aynı hatayı kendi niye yapsın mal mi kendi gücü zaten babasına da yeter ama karismiyorsa saygı sevgisinden dir bizim insanların haksızlığa birine eğer si nirleniyorsan o kişiye değilde sinirini kendi aileden es çocuk kardes gibi çıkarmaya çalışıyorlar yanlış düşünce yanlış karar
babanın gölgesi yeter döverde severde vardır bir kabahatı ki bu kadar kızmış
çocukluğumda şiddet görmüş birisiyim, koca adamken bile üzerime yürüdü, çocuk yapmasın böyle adamlar, çok rencide edici, yaraları kolay sarılmıyor.
Türkiye'de bir çok baba zerre saygıyı hak etmiyor. Dayak atmayı disiplin sanıyorlar ama aslında onların ruhlarındaki bozukluktan kaynaklanıyor.
bir evlat baba sözü dinleyecek
İşte eğitim sistemimizin, acı ve vahim gerçeğin en son fotoğrafı. Cehaletin, bir babanın ve oğulun dramının belgesidir bu. Acaba milletin ortasında evire çevire babasınca insafsızca dövülüp, kışkırtılan bu genç hayata nasıl atılacak, dimdik, korkusuz, kopleksiz, kendine güveni tam olarak ailesi ve milleti için mücadelesini nasıl verecek, kimseye muhtaç olmadan ve eğilmeden, ruhunu satmadan, asla da tokat yemeden hayata nasıl devam edebilecek?Nasıl bir topluma dönüştürüldük, ne ara bu hale geldi aile ve sosyal düzenimiz? Neden insanlarımız bu kadar öfkeli, mutsuz ve birbirini anlamaz oldu?
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