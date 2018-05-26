Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Kilis'te bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında babasının tutuğu elini geçmek isteyen gencin eli babasının suratına gelmesi sunucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü. Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.
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