İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları'nın desteğiyle düzenlenen "Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı" sonuç raporu açıklandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ve okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusunun tartışıldığı çalıştayın sonuç raporunda, okul yöneticilerinin sorunlarına çözüm bulması amaçlandı.
Okul yöneticilerinin mesleki donanımının bilgi, beceri ve değerler başlıkları altında sıralandığı raporda, okul yöneticilerinin öğretmenlik ve yöneticilik yeterliliklerine ek olarak mentorlük, finans ve bütçe yönetimi, temel hukuk bilgisi gibi yeterliliklere sahip olması istendi.
- Okul yöneticilerinin maaşları
Okul yöneticiliğinin etik ilkelerinin de tartışıldığı çalıştay raporunda, evrensel etik, kamu etiği ve eğitim etiği temaları çerçevesinde yapılan tartışmalarda okul yöneticilerinin, şeffaf, hesap verebilir, ayrımcılık yapmayan, farklılıklara saygılı, başarıyı paylaşan, dürüst, adil ve güvenilir olması gerektiği belirtildi.
Okul yöneticilerinin yüksek lisans mezunu olması, okul topluluğu tarafınca seçilmesi ve yöneticilerin ek ders ücreti ödeme uygulamasına son verilerek, en az 6 bin lira maaş alması gerektiği vurgulanan raporda, "Okul yöneticilerine ek ders ücreti ödeme uygulamasına son verilmelidir. Okul müdürünün en düşük aylık ücreti öğretmen ücretinden yüzde 100 fazla, müdür yardımcılarının aylık ücreti ise öğretmen maaşından yüzde 50 fazla olmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda raporda, okul yöneticilerinin aylık ücretlerinin ise öğretmen maaşının en az iki katına çıkarılması, ayrıca görev yapılan okulun bölgesine, büyüklüğüne ve türüne göre ek ödeme önerilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
"Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı" sonuçları, "Okul Yöneticiliği Meslek Kanunu Tasarı Taslağı"nın hazırlanmasının ardından, eylülde yapılacak olan toplantıyla kamuoyuna sunulacak.
Çalıştay sonuç raporunun tamamına, derneğin "http://okulyoneticiligimeslekolsun.oncuyoneticiler.com/eylemler/calistay/calistay-raporu/" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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