İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları'nın desteğiyle düzenlenen "Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı" sonuç raporu açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ve okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusunun tartışıldığı çalıştayın sonuç raporunda, okul yöneticilerinin sorunlarına çözüm bulması amaçlandı.

Okul yöneticilerinin mesleki donanımının bilgi, beceri ve değerler başlıkları altında sıralandığı raporda, okul yöneticilerinin öğretmenlik ve yöneticilik yeterliliklerine ek olarak mentorlük, finans ve bütçe yönetimi, temel hukuk bilgisi gibi yeterliliklere sahip olması istendi.

- Okul yöneticilerinin maaşları

Okul yöneticiliğinin etik ilkelerinin de tartışıldığı çalıştay raporunda, evrensel etik, kamu etiği ve eğitim etiği temaları çerçevesinde yapılan tartışmalarda okul yöneticilerinin, şeffaf, hesap verebilir, ayrımcılık yapmayan, farklılıklara saygılı, başarıyı paylaşan, dürüst, adil ve güvenilir olması gerektiği belirtildi.