Okullarda elektrik kaynaklı yangınları önleyecek proje

Bursa'da Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) tarafından 5 okula elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen 50 "trimbox cihazı" monte edildi.

ELYAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valiliği ile imzalanan, 50 eğitim kurumuna elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen 500 "trimbox cihazı" takılmasını içeren protokol, uygulanmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yönlendirmesiyle yurt veya okul olmak üzere 50 eğitim kurumuna takılacak cihazların montaj işlemleri, Nilüfer ilçesindeki 5 okulda yapıldı.

Şehitler Ortaokulu, Çamlıca Anadolu Lisesi, Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sadettin Türkün Ortaokulu ve Meral Muammer Ağım Ortaokuluna toplam 50 trimbox cihazı takıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ELYAK Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Yurttaş, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerin eşliğinde montaj işlemi için okuldaki idarecilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Okul yetkililerine cihazla ilgili bilgi verildiğini aktaran Yurttaş, "Geri kalan 45 okul da belirlendi. Montaj çalışmaları sürecek." ifadesini kullandı.