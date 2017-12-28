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Olay anket açıklaması! 'Erdoğan'ın bu seçim işi çok zor'

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 08:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

SONAR Başkanı Bayrakçı, “Tayyip Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacaktır. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor. Ekonomik sıkıntılar üst üste ekleniyor. Erdoğan’ın bu seçim işi çok zor” dedi.

Olay anket açıklaması! 'Erdoğan'ın bu seçim işi çok zor'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi geçebileceğini düşünmediğini belirterek, "Hiç kimse farkında değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın oy kaybındaki en ciddi faktörlerden biri belediye başkanlarını görevden alması olacak. O adamları 15 sene milletin karşısına çıkarıp oy istemişsiniz. Sonra açıklamadığınız bir sebeple görevden alıyorsunuz. Vatandaş merak etmez mi sebebini? Bu çok büyük bir hata. Sandığa mutlaka yansıyacaktır" ded. Bayrakçı, Meral Akşener'in dengeleri değiştirebileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Sadece bizim yaptığımız anketlere değil, diğer anketlere de bakıyorum; Hep yüzde 9-10 civarında. Süreç ilerledikçe oyları artacaktır" diye konuştu.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını yanıtladı. Bayrakçı'ya sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

ORTAMI GÖZLEYECEKLER

2018'de erken seçim var mı, yok mu, herkes bunu merak ediyor.

Aslında birkaç ay önce erken seçim beklentisi daha çoktu. Hükümet; “Erken seçim olmayacak” diye peş peşe açıklamalar yapınca, erken seçim beklentisini rafa kaldırdı. Şimdi tekrardan böyle bir beklenti var insanlarda. Ama ben en başından beri bir erken genel seçim ya da yerel seçim olmayacağını düşünenlerdenim. 2019'un Mart'ında yerel seçimler olacak, kasımda da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. İki seçim arasında 7 aylık bir süre var. Cumhurbaşkanı bu sürede ortamı gözlemlemek isteyebilir. Belediye seçimlerini bir çeşit en kapsamlı anket olarak görebilir. İkinci sebep de; iktidar puan kaybı içinde olduğunu biliyor ve bu nedenle erken seçimi zaten istemez.

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OHAL ŞAİBEYE NEDEN OLUR

OHAL uzatılmaya devam ederse, Türkiye peş peşe gerçekleşecek üç seçime OHAL altında gidecek. Bu sandığa nasıl yansır?

Ciddi tepki olur. OHAL altında “Hadi referandum yapalım” olabilir de OHAL'i genel seçimlere kadar taşırsanız, o küçük değil, büyük şaibe olur! O büyük şaibeyi şu anda AKP istemiyor. AKP'nin hem yurtdışına, hem yurtiçine karşı en büyük sıkıntısı, tek adam rejimi ve diktatörlük yakıştırmaları. “Biz tek adam rejimi değiliz, diktatörlük değiliz. Biz demokrasi ile buradayız”ı kabul ettirebilmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı da konuşmalarında mutlaka diktatör olmadığına dair birkaç cümleyi araya sıkıştırıyor.

TERS SONUÇ ÇIKABİLİR

16 Nisan referandumundan bugüne yaşanan gelişmeler iktidar partisinin oy oranını etkiledi mi?

Bazı konularda olumlu, bazı konularda olumsuz yansımaları var partiye. Olumlu yansımalar biraz puan artıracak gibi oluyor. Fakat olumsuzlar da birikiyor… O olumsuz birikmelerle, tıpkı depremlere neden olan fay hatlarının birden bire boşalması gibi bir boşalma olabilir. Bu seçimde son derece ters bir sonuç çıkabilir.

Herkesin merak ettiği bir soru da; İYİ Parti'nin dengeleri değiştirip, değiştirmeyeceği…

Meral Akşener'in dengeleri değiştirebileceğini düşünüyorum. Sadece bizim yaptığımız anketlere değil, diğer anketlere de bakıyorum; Hep yüzde 9-10 civarında. Süreç ilerledikçe oyları artacaktır.

KADERİ EKONOMİ BELİRLER

Genel seçimin kaderini ne belirleyecek peki?

Türkiye'de de, dünyanın pek çok yerinde de hep bir numara ekonomi olmuştur. Ekonomik sebeplerle iktidardan devrilen çok kuvvetli siyasi güçler gördü Türkiye. ABD gibi, Almanya gibi Türkiye'ye kızan ülkeler çoğaldıkça, Türkiye yalnızlaştıkça ekonomi zarar görmeye başladı. Şimdi kalkınma hızının yüzde 11 filan çıkması çok ilginç değil. Çünkü şu anda TÜİK'in bir başkanı yok biliyorsunuz. TÜİK'in bu hesapları yapmadığı yerde Maliye Bakanlığı'ndan çıkan bir yüzde bu! Kalkınma hızını bir de TÜİK hesaplasın bakalım. Türkiye yüzde 11 büyüdü mü, büyümedi mi? Gerçek nedir? Enflasyon yüzde 10'u geçmiş. Üç apartmandan birisi ya kiralık, ya satılık. Esnaf kan ağlıyor. Her şeye rağmen çok iyi dayandı Türkiye.

RAKİBİ YÜZDE 55 ALABİLİR

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda adaylığını net bildiğimiz iki isim var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener. Bugün sandıklar kurulsa oy oranları ne olur?

Bu sorunuza CHP'nin adayını bilmeden cevap vermek zor. Ama şunu söyleyebilirim; CHP eğer uygun bir aday bulursa, ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de olabilir. Ya da bir başka isim çıkabilir. HDP'nin de kendi adayını göstermesi kaydıyla, her ne kadar MHP AKP'ye destek verecek olsa da, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44'de olabilir, hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın bu kez yüzde 50,5 – 51'i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51-52'yi karşısındaki aday bulabilir! Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok! İkinci turda o yine 44-45'ini alır ama herkes rakibine oy verir. Rakibi kim olursa olsun, Erdoğan karşıtları ona oy vereceği için yüzde 55'i bile alabilir.

YÜZDE 51 HANDİKABI

Yani Tayyip Erdoğan'ın oyu ilk turda kesinleşecek…

Bana göre Tayyip Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor. Zaten CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdiği seçimde bile birinci turda yüzde 51 alabildi Tayyip Erdoğan. Şimdi karşısında CHP'nin adayı ve Meral Akşener gibi dişli rakipler var. Öyle yüzde 51 çantada değil bu sefer. Ekonomik sıkıntılar üst üste ekleniyor. Tayyip Erdoğan'ın bu seçim işi çok zor. Kendi kendine fuzuli anayasa değişikliği yapıp, bir 51 handikabı koydu. Halbuki böyle bir değişiklik olmasa, yüzde 33 bile alsalar en azından koalisyon ortağı olurlardı.

ÇOK BÜYÜK HATA OLDU

Erdoğan'ın oylarının azalmasındaki en önemli faktör ne olur?

Hiç kimse farkında değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın oy kaybındaki en ciddi faktörlerden biri belediye başkanlarını görevden alması olacak. O adamları 15 sene milletin karşısına çıkarıp oy istemişsiniz. Sonra açıklamadığınız bir sebeple görevden alıyorsunuz. Vatandaş merak etmez mi sebebini? Bu çok büyük bir hata. Sandığa mutlaka yansıyacaktır.

HALK 17/25 İLE İBRALAŞMADI

7 Haziran seçimlerinde AKP'nin oyları düşmüştü. Bu 17/25 Aralık etkisi olarak yorumlandı. Zarrab'ın itirafları sonrasında bu 17/25 etkisi yeniden sandığa yansır mı?

17/25 kapandı gibi duruyor. Aslında bu doğru değil. AKP'nin kendi seçmeni de dahil vatandaş o konuyla henüz ibralaşmadı! 17/25'in FETÖ'nün eseri olduğunu biliyorlar. Ama 3 bakan rüşvet yedi mi, yemedi mi? Vatandaş kafasında bu konuyu düşünüyor.

TEK ADAMLIK GÖRÜNTÜSÜ ONLARA SIKINTI GETİRECEK

Bir hata da SÖZCÜ davası gibi. Çünkü hiç nedensiz, delilsiz muhalif bir gazete susturulmaya çalışıldı. Vatandaş bunu böyle gördü. Bu konuda araştırmanız var mı?

SÖZCÜ'nün özelliği nedir vatandaşın gözünde? Atatürkçü, milliyetçi, laik bir gazete. Ama daha da önemli özelliği; hükümetin karşısında sesini yüksek sesle çıkarabilen, tirajı yarım milyona yaklaşmış olan en büyük gazete. Siz adeta muhalefetin temsilcisi olan bir gazetenin üstüne gidiyorsunuz. Patronuna ifadeye yönelik yakalama kararı çıkarıyorsunuz! Neredeyse gazeteyi kapatacaklardı. Aradan aylar geçti, tek bir delil bile olmadığı halde davayı hâlâ düşürmediler. Bu da seçimde hem AKP için, hem de Tayyip Erdoğan için büyük dezavantajdır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu ve buna benzer icraatlarla oluşan tek adamlık görüntüsü onlara sıkıntı getirecek. Anketlerde de görüyoruz bunu. Özellikle Tayyip Erdoğan'a çok büyük sıkıntı getirecek..

Ola ki Tayyip Erdoğan kazandı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Meclis'te ise partisi çoğunluğu bulamadı. O zaman ne olur?

600 milletvekilinin 200'ünü AKP kazandı diyelim. Tayyip Erdoğan takır takır Türkiye'yi yönetir. Meclis'e ihtiyacı yok ki. Milletin “Evet” dediği sistem, bu sistem. Meclis bu sistemde havagazı. Sadece yüksek maaşlı 600 adamdan ibaret! Hatta milletvekillerinden bakan yapmak zorunda da değil. Mesela Tayyip Erdoğan terzisini, kasabını, eczacısını, teyzesinin oğlunu getirip, hükümeti kurar.

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Okuyucu Yorumları 155 yorum
iyi parti boş parti bi etkisi olmaz
@hasankarakale sen boşu göreceksin seçimlerde
@stroystart nerede mhp nin eski yalaması varsa topladı o gelen adamlar zaten biraz faydalı olsaydı mhp de bir iş yaparlardı. evet biraz oy alabilirler ama bu gerçek hiç bir zaman değişmeyecek.
@hasankarakale Ampul patladı.
@stroystart şişmiş balon zamanla iner yada tıpasını birisi çeker bekleyelim bakalım türkiyemi kazanacak fetocu meralmi kazanacak
@hasankarakale Aynen katılıyorum önümüzde Belediye seçimleri var ak koyun kar koyun belli olacak basının şişirme haberine kalemşörlük yapıyorlar öyle kolaymı ya kitle oyları sürüklemek da akşener kazığa oturturum diyen generaldan hesap soramadı
@hasankarakale kazıkcı meralLİ parti, genç parti gibi basında nasılda parlatılıyor..
@blntyldz53 dikkat et bir yerini kesmesin dostum puhahahaha
@hasankarakale sen ve senin gibilere gösyereceğim dudağın uçuklayacak.
@hasankarakale Neden korkuyorlar ve korkluyorsunuz o zaman.
meral daha 2 kelimeyi bir araya getiremiyo çooook kitap okumsi lazim çoook. tek rakip bence chp.
@adolfhitlerr Edebiyat yapanları çok gördük.Vatan Millet Sakarya ile olmuyor.Her şey Ekonomi.
@adolfhitlerr doğru tespit öyle meydana çık bağır dur biraz bağırmayı kesip ne konuştuğunu duyduğunuzda ne kadar boş konuştuğunu anlayacaksınız.
@adolfhitlerr cumhurbaşkanımız kurandan başka hangi kitabı okuyor aceba?
Buda chp nin acemi araştırmacısı.hiç bir seçimde tahminleri tutmaz ama chp ye gaz veemek için tv tv gezer.Erdoğan ın Kudüs meselesinden dolayı yıldızı parladı ya..aklınca onu engellemeye çalışıyor.yemezler üstad.
@s.hazir çok meraklıysan kudüse gitsenize bizde sizlerden kurtulsak
@s.hazir tv mi kaldı.Korkunun ecele faydası yok.Tv ler de kurtaramayacak.
@s.hazir TABİ ZIRA ZARRABIN YAPMIŞ OLDUĞU YOLSUZLUK RÜSVET İDDALARINI ANCAK BU KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE KAMUFİLE EDEBİLİRDİNİZ :) ERDOĞANIN İSRAİLE ZİYARETİNDE TARİH 2005 KUDÜSE HOŞ GELDİNİZ İSRAİLİN BAŞKENTİ KUDÜSE HOŞ GELDİNİZ DİYE HİTAP EDİLİRKEN KENDİSİNE YÜZÜNDE HİÇ KİN VE NEFRET GÖZÜKMEZKEN BUGÜN NE OLDU DA KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ OLDU ZIRA ZARRAB KARDEŞLERİNİN İTİRAFLARINI ANCAK BU KADAR GÜZEL ÜSTÜNÜ KAPATIRLARDI . UYAN EYY TÜRK MİLLETİ
@s.hazir Hangi yıldızı parlamış Şimdi Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini kapatmak zorunda kalacaklar çünkü İsrail benim başkentim KUDÜS derse o elçiliğin hiç bir hükmü kalmayacak yok sayılacak Filistin için KUDÜS'e elçilik açmayacak çünkü İsrail ben karışmam açarsan aç ama emniyetinden ben sorumlu olmam derse nolacak KUDÜS işgal altında yıldız dediğin işgale son verir lafla peynir gemisi yürümez. YANİ PARLAYAN YILDIZ YOK SÖNÜK SÖNÜK YANAN AMPUL VAR bazen ABD.den bazen RUSYA'dan enerji alan 40mumluk ampul.
@stroystart üstad Kudüs e gitmeye gerek yok..Reis gitmeden BN organize ettirdi karar çıkarttırdı..senin kıskanman değil gurur duyman lazım..Erdoğan düşmanlığı sizin gözünüzü kör etmiş çatla emi..
@blntyldz53 korkan senin gibi olsun senin dünyadan haberin yok..otur yerinw sıfır..!!
@oktaygarip_2017 saçamalama len..
@dragonn_06 ne saçmalıyorsun sen?
@s.hazir iyi parti bu milletin umudu oldu.eller aya sen yaya gez aktrol kardeşim
yaw he he.. her seçim aynı haberi söylüyorsunuz ama yine kazanacağız
@yaw_he_1987 kına verin arkadaş kondu sunda yaksın
@yaw_he_1987 3 ün 1 ini alırsınız.
@yaw_he_1987 Bu sefer farklı gözüm bu sefer AK PARTİ'ye 'başka kime oy verelim' diyerek mecburen oy verenler için İYİ PARTİ var bu sefer kim ne derse desin AK PARTİ.nin vekillerini bölecek bir parti var. bazı cahiller CHP.yi böler diyorlar ama İYİ PARTİ.nin seçmenleri sağ muhafazakar seçmen asla sol partiye oy vermeyen seçmen.
@dragonn_06 ZAMANINDA GENÇ PARTİYİDE BÖYLE GAZLA KURMUŞLARDI......
AÇ TAVIK KENDİNİ AMBARDA SANIRMIŞ. MERALDE BU HABERİ OKUYUP Bİ MOK OLACAĞINI SANMIŞTIR.
@fatihalp955 Mok dediğinin kim olduğu belli.Hırsızlar yani
KALMASI İÇİN DEGİL GİTMESİ İÇİN OYUMU VERECEGİM BİR BAGKUR EMEKLİSİYİM CUMHURİYETCİ ATATÜRKCÜ LAİK DEMOKRAT BİR DİNİ BÜTÜNÜM HACCADA GİDEN BİRİYİM MAAŞIMLA İLGİSİ YOK MİLYONLARCA İNSANI PER PERİŞAN ETTİGİ İÇİN İŞLLH
sonar başı,,bayrakçı denen yalaka , kim ??? cehapenin yavşağı,,,e tabi ki algı operasyonu yapacak,,hangi tahmini tutmuş şimdiye kadar ,,araştırın
@34kso34 yalaka mı ..güldürme ..akkoyun ..makarnanı ye sen
adam dünya lideri olmuş hala başkan olur mu olmaz mı dasınız. komik olmayın sandığa gömer hepsini.
MERAK EDİYORUM BU ARKADAŞ NE ZAMAN AKPARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAZANIR DEDİ, HATIRLAYAN VAR MI ACABA. BUNLAR SADECE ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR. EĞER Kİ BU MİLLETTE BİRAZCIK AKIL VARSA TEKRAR 2002 ÖNCESİNE DÖNMEK İSTEMEZ.
o kadar belediyeleri milletin karşısına çıkartıp oy iste sonrada canım sıkıldı siz gidin yenileri gelsin olacak iş mi bu seçimle gelen seçimle gider buda oy kaybına neden olur yanlış bir uygulama
Tek çare IYI parti
@serdar_1981_alcym sümüklü meczup fetö de aynı senin gibi umudumuz Akşener diyor..
@serdar_1981_alcym aksenerli teror gurubu 2019 da sandiga gömuleceksiniz
Allahın izniyle her sey İYİ olacak
bir koyun yazmış ki yine kazanacağız kazanacaksınız da türkiye kaybedecek ..kazanan saray olacak sana ne oluyo sen gene makarnaya talim..onlar sadece altın kaplı tuvalate değil senin çocuklarının geleceğine de yapacaklar ..ama kafa basmıyor ki yazık..........
Sizin yaptığınız anket galiba tüm Türkiye de değilde belli kesim ile yapıyorsunuz.Çünkü asla AK parti % 50 nin altına asla düşmez.Lütfen dünümüzü asla unutmayalım.daha 15-20 yıl öncesini bir hatırlayalım.elinizi vicadanınıza koyun ondan sonra söyleyin.İnanmıyorum sizin yaptığınız bu tür anketlere.
@forever_38 Algı yaratma 15 - 20 yıl önce dolar kaç lira idi bu gün kaç lira Akaryakıt desen aynı. Üreten ülke iken her şeyi ithal eder hale geldik. Yol köprü yapmakla olmuyor.
AK Parti yine gelecez siz burda bu haberlerle etrafı kokutun anca, ama kokunuz anca kendiniz gibi olanlara işler. Bu vatana ne olursa olsun yeterki AK Parti hatta Erdoğan gitsin zihniyetine hayır
EKONOMİK SIKINTI DAHA DA BÜYÜYECEK BU DAHA NE Kİ? AMA YETMEZ BU KOYUNLAR VARKEN ......MÜSTAHAKTIR...
@sait0101 o koyunlar koc olur ustune gelmesin kus beyinli
Soner denen arastima erdogan topunuzu sandiga gömer iyi denen aksenerli teror gurubu nu turkiyenin basina musallat etmek icin bosuna ugrasiyorsunuz bahcelinin golgesi olamaz
Erdoğan karşıtı mynet ve okuyucu yalaka tayfası chp nin yalaması olmaktan başka ne işe yararsınız güneş balçıkla sıvanmaz boşuna debeleniyorsunuz Atatürkün ve laikliğin arkasına saklanarak memeleketi 80 sene uyuttunuz artık bu millet yemiyor bu numaraları boşuna uğraşmayın
ak parti açık ara önde gelir
AKP genel başkanı Tayip Erdoğan Türkiye Cumhuriyetini büyük bir felakete doğru götürüyor. Bu felaketin üstününe din edebiyatı ile kapatıyor. Tayip Erdoğan bir daha seçilirse Türkiye bir dikta rejim altına girecek insan hakları ve demokrasi yok olacak. Özelliklede kadınlar bir mal durumuna düşecek. Eylemleri söylemleri çok farklı tutarsız bir parti AKP ve onun genel başkanı.
@yaseminkurt biz galiba baska gezegende yasiyor anlattiklarinizi biz goremiyoruz
14 PARTİ BİRLEŞTİ HÜSRANA UĞRADINIZ MERAL AKŞENERMİ UMUT BAĞLADINIZ KLAVUZU KARGA OLANIN BURNU OKDAN ÇIKMAZ
bakkallar bitti, küçük esnaf bitti,emekli bitik. eee oyu kim verecek .AWM sahiplerinin oyu kurtarmazzzzzz..... gelir adaletsizliği had safhada. emeklini alt grubu 1200 tl alsın .diğerine ver 4500 ondan sonra oy oy oy..... artıkın bitti
Meclis bu sistemde havagazı. Sadece yüksek maaşlı 600 adamdan ibaret! Hatta milletvekillerinden bakan yapmak zorunda da değil. Mesela Tayyip Erdoğan terzisini, kasabını, eczacısını, teyzesinin oğlunu getirip, hükümeti kurar.
bahçelinin Bozkurtları Akkurt yapma isteği ve Bozkurtların tepkisi.
Allahım inşallah 15 yıllık çile biter özgürlük gelir
Anketçiler surekli araştırma yapıyor ancak seçim sonuçlar açıklanınca anketçilerin dediği çıkmıyor nasıl bi bu anlamadım
@mert_kara_k1 hele de bu cehaphdpkk yalakası sonar ın yaptığı anketler,,,hepsi seçimden önce ki algı operasyonu,,,alay trışka çıktı şimdiye kadar,,,,birde utanmadan sıkılmadan tv kanallarına çıkıp özür diliyor,,Yüzsüz,,,,sallayan yok da,,,,,,
BİLİR GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ AMA SİYASETİ BİLMİYORSUNUZ GEÇMİŞTE BİTEN KAPANAN PARTİLER SİZLERE HİÇ ÖRNEK OLMAMIŞ ARAŞTIRIN GÖRÜN NE ZAMANKİ SAYIN CUMHURBAŞKANI YANINA DEVLET BAHÇELİYİ ALDI O ANDAN BARİ OYU ERİYOR D BAHÇELİ ZATEN BİTTİ BİR BEKLENTİSİ YOK AMA SAYIN CUMHURBAŞKANI ONU HALA TUTMANIN PEŞİNDE SAYIN MERAL AKŞENERİ ÇOK HAFİFE ALDINIZ İKİSİDE HAFİFE ALDI VE İKİSİDE CEZASINI ÇEKECEK 1 TANE MHP Lİ BAHÇELİYE OY VERMEZ ÇÜNKİ RAHMETLİ BAŞBUĞUN ÖLÜMÜNE KADAR OLAN SÜRECDE BİR DEFA BİLE GENEL KONGRESİNİ ERTELEMEDİĞİ BİR PARTİNİN HALA KONGRESİ YAPILMADI BUNU SEÇMEN AFFETMEZ İYİ OLACAK
bu bayrakçı denen yalaka ,,her seçim öncesi AKP yi hedef almıştır,,kime hizmet ettiği bellidir,,,her tahmini uydrma,algı yapma operasyonudur,,TÜRKİYE nin haçlı kalıntılarından, biri dir ,,benim görüşüm,,,,
ist belediye seçimlerini %7 farkla chp ye kazandıran adam mı diyor ?
2002 toplam dış borç 149 milyar dolar yıl 2017 411,5 milyar dolar. 2002 icralardaki dosya sayısı 10 milyon adet -2017 24 milyon adet. 2002kredi kartı borçlu sayısı 277,133 kişi - 2017 2,7 milyar kişi. 2002 işsiz sayısı 2 milyon 269 bin - 2017 6,7 milyon 2002 vatandaşın bankalara borcu 6,5 milyar dolar yıl 2017 428 milyar dolar. 2002 1 kğ ekmek 1 tl - 2017 4 tl 2002 1 lt benzin 1,66 tl - 2017 5 tl üzeri. 2002 1 kilo et 8 tl - 2017 ithal ucuz et kıyma 29 tl 2002 1 lt süt 18 kuruş yağı alınmış 2,15 tl 2002 çeyrek altın 267 tl - 2017 267 tl 2002 1 dolar 1,60 tl - 2017 3,80 tl elleriniz kırılsın
@kemler SEN GEC BASA ADAMSIN YA
@tberk70 Hepsi bitti haklı demenin ötesinde bir yanlış yazıma yönelecek kadarsınız demekki.
@kemler Çeyrek altın 15 yılda hep yerinde mi saymış? 267 tl ile..
@tberk70 dinciler altını sever o yüzden yazmadım
FETÖCÜ MERAL 3'ÜN 1'İNİ ALIR GİDER ANCA :D
singapur gibi, terör ve tecavüz suclarına idamı kim getirecekse oyumuz onundur
oylarımız ailecek iyi partiye inşallah artık rahat baskısız korkusuz bir türkiye görürüz
BU ISI GÖTURECEK YAPACAK PARTİ AKP ÇUNKU ETRAFIMIZ ÇAKAL DOLU DUSMAN DOLU
ya haberi yazan ne kadar da hayalperets güzel kurgu filmi çıkar bu yorumlardan .
Ne demis bir bilen Oylari kimin verdigi degil, kimin saydigi onemlidir... Egef bir numara yapmasinlar erdogan secilemez
Her seçimde aynı senaryo ama sonuç değişmiyor.Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.
16 senedir hayal kuruyorsunuz,algı yönetmeye çalışıyorsunuz.2019 yılında da Reis yine alacak sizler yine oylar çalındı diyeceksiniz.
@ar_kubat ne zaman çalınmadı ki
Bu ve bunun gibi adamlar bizi 15 senedir her seçimde aldatıyor.Hemde öyle az buz yalanla da değil.Gitti gidiyor,mahvoldu,kaçıyor diye yalanın en büyüğünü söylüyorlar,seçimin ertesi sabahı hepsi sus pus oluyor.
meral %55 alacakmış. yaw 15 yıldır hep aynı yalama ve parlatma. bi bok olacağı yok. yine hezimet. tayyibin karşısında bu kadının şansı yok.
YİNE GÖKTEN KEMİK YAGDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR...
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