HABER

Ölen yazarın evini temizleyen işçiler, 130 bin TL buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da belediye temizlik işçileri, 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın (77) evini temizlerken buldukları 130 bin TL'yi polise teslim etti.

Ölen yazarın evini temizleyen işçiler, 130 bin TL buldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da belediye temizlik işçileri, 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın (77) evini temizlerken buldukları 130 bin TL'yi polise teslim etti.
Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş sokaktaki 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın evinde temizlik çalışması yapan Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, dolapta 130 bin TL buldu. İşçiler, Yıldırım'a ait eşyalarının arasında buldukları 130 bin TL'yi, polise teslim etti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.