Ölen yazarın evini temizleyen işçiler, 130 bin TL buldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da belediye temizlik işçileri, 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın (77) evini temizlerken buldukları 130 bin TL'yi polise teslim etti.

Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş sokaktaki 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın evinde temizlik çalışması yapan Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, dolapta 130 bin TL buldu. İşçiler, Yıldırım'a ait eşyalarının arasında buldukları 130 bin TL'yi, polise teslim etti.

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