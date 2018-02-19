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Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. İşte şehit Halisdemir'in 'vur' emri aldığı ve darbeci Semih Terzi'nin taşındığı anların görüntüsü...

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; görüntülerde; Şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarıya çıkması yer alıyor.

Kısa bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra ise hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir Semih Terzi 15 Temmuz

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