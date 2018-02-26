HABER

On Numara sonuçları 26 Şubat: Ayın son çekilişi yapıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 21:10 | Son Güncelleme

Şubat ayının son çekilişi gerçekleştirildi ve 26 Şubat On Numara sonuçları için numaralar belirlendi. Peki noter huzurunda çekilen 22 numaran 10 tane bilen çıktı mı? 50 haftadır devretmeyen On Numara'da sürpriz oldu mu? İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

On Numara sonuçları 26 Şubat: Ayın son çekilişi yapıldı!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu On Numara için yeni bir çekiliş yapıldı. 26 Şubat On Numara sonuçları için yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi ve noter numaralar onay verdi. Çekilen 22 numara haftanın On Numara talihlilerini belirledi. Devirsiz 51. haftasını deviren On Numara'da bu sefer 4 büyük ikramiye talihlisi çıktı. Kuponlarını Ankara, İstanbul ve İzmir'den yatıran her bir talihli 85'er bin TL kazandılar. İşte 26 Şubat On Numara çekilişinde çıkan numaralar ve On Numara sonuçları..

812. Haftanın numaraları: 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70

26 subat 2018 on numara numaralari

26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ'nin açıkladığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye talihlileri kuponlarını Ankara'nın Mamak ile Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırmışlar. Her bir On Numara büyük ikramiye talihlisi 85 bin 416 lira 35 kuruş alacaklar. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:

9 bilen kişi sayısı : 127 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.794,00 TL
8 bilen kişi sayısı : 2.573 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,90 TL
7 bilen kişi sayısı : 23.987 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,05 TL
6 bilen kişi sayısı : 130.755 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 184.037 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları on numara sonuçları 26 şubat mpi

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Hademeden kız öğrencilere korkunç taciz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

Dehşet çiftliğinde kan donduran ifadeler: Yanlış yapan ölür

AYM'den emsal karar: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

AYM'den emsal karar: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.