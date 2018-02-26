On Numara sonuçları 26 Şubat: Ayın son çekilişi yapıldı!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu On Numara için yeni bir çekiliş yapıldı. 26 Şubat On Numara sonuçları için yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi ve noter numaralar onay verdi. Çekilen 22 numara haftanın On Numara talihlilerini belirledi. Devirsiz 51. haftasını deviren On Numara'da bu sefer 4 büyük ikramiye talihlisi çıktı. Kuponlarını Ankara, İstanbul ve İzmir'den yatıran her bir talihli 85'er bin TL kazandılar. İşte 26 Şubat On Numara çekilişinde çıkan numaralar ve On Numara sonuçları..
812. Haftanın numaraları: 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70
MPİ'nin açıkladığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye talihlileri kuponlarını Ankara'nın Mamak ile Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırmışlar. Her bir On Numara büyük ikramiye talihlisi 85 bin 416 lira 35 kuruş alacaklar. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:
9 bilen kişi sayısı : 127 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.794,00 TL
8 bilen kişi sayısı : 2.573 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,90 TL
7 bilen kişi sayısı : 23.987 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,05 TL
6 bilen kişi sayısı : 130.755 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 184.037 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı.
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum