On Numara sonuçları 26 Şubat: Ayın son çekilişi yapıldı!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu On Numara için yeni bir çekiliş yapıldı. 26 Şubat On Numara sonuçları için yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi ve noter numaralar onay verdi. Çekilen 22 numara haftanın On Numara talihlilerini belirledi. Devirsiz 51. haftasını deviren On Numara'da bu sefer 4 büyük ikramiye talihlisi çıktı. Kuponlarını Ankara, İstanbul ve İzmir'den yatıran her bir talihli 85'er bin TL kazandılar. İşte 26 Şubat On Numara çekilişinde çıkan numaralar ve On Numara sonuçları..

812. Haftanın numaraları: 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70

26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ'nin açıkladığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye talihlileri kuponlarını Ankara'nın Mamak ile Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırmışlar. Her bir On Numara büyük ikramiye talihlisi 85 bin 416 lira 35 kuruş alacaklar. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:

9 bilen kişi sayısı : 127 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.794,00 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.573 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,90 TL

7 bilen kişi sayısı : 23.987 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,05 TL

6 bilen kişi sayısı : 130.755 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 184.037 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL