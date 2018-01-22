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Onlarca insan ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 21:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kayseri'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 80 araç ve yaklaşık 100 vatandaş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı Erciyes-Hacılar yol ayrımında etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu mahsur kalan 80 araç ve 100 vatandaş kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Ekipler, kara gömülen araçları kurtarmak için ise zamanla yarıştı.

Polis ekipleri de Hisarcık bölgesinden Erciyes'e giden araçları olumsuzluk yaşamamaları için kontrol ediyor. Ekiplerin hızlı çalışmaları sonucu uzun süreli bir mahsur kalma olayının yaşanmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Erciyes kar araba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
arabalar hep zengin arabası
6 aydir Kayseri'de yaşıyorum, Türkiye'de birçok bölgede bulundum. rahatlıkla söyleyebilirim ki Kayseri'de her evde neredeyse 2 araç var ve hepsi ortalamanın üstünde ve şoförleride bayan bilmem anlatabildim mi?
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