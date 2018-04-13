Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Olay, 28 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı, iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına, bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan 13'üncü duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, "Pişmanım. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım" dedi.

Öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ise mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya da "Ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.