HABER

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Eskişehir'de ormanlık alana götürdüğü Kader Kaya'yı (17) boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Metin Yılmaz (31), 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca Yılmaz'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Olay, 28 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı, iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına, bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan 13'üncü duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, "Pişmanım. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım" dedi.

Öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ise mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya da "Ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık Metin Yılmaz'ı 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrasında Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya baygınlık geçirdi. Anne Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"KARAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Meclisleri grubu üyeleri, verilen kararın diğer kadın cinayetleri davalarına örnek teşkil etmesini istedi. Kader Kaya'nın avukatlarından Serdar Keleşoğlu da "Karar memnuniyet verici. Karar şöyle memnuniyet verici: Öncelikle bu ilkesel bir dava. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Burada bir insanlık suçu var. Sadece kadın cinayeti değil bir insanlık suçu var. Biz karardan memnunuz. Olumlu bir karar vermiştir mahkeme heyeti" diye konuştu.

Avukat Pınar Çelik Arpacı da "Mahkeme kararları memnuniyet verici olduğunda takdir ediyoruz. Bu mahkemenin kararı da gayet yerinde bir karar. Her suçun cezası verildi. Biz ama özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin, uluslararası sözleşmenin kararda yazılmasını talep ettik. Umarım İstanbul Sözleşmesi de artık yürürlükte olur, kadın cinayetlerine bir son verilir diye düşünüyoruz" dedi.

DHA

Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
OHAL yeniden Meclis'e geliyorOHAL yeniden Meclis'e geliyor
Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Okuyucu Yorumları 6 yorum
idaaaam.....
Peki bunu neden besliyoruz ömür boyu
Eğitimin dip yaptığı bir konuşma..Bu nerde yetişmiş..Annesi babası öğretmenleri nasıl yetiştirmiş bunu...Resmen ağaç kütüğü..Tahliyesini istiyor..Bence 20 bin yıl önceki mağara insanına benziyor..Belki mağara insanıda bundan medenidir...
Ülke yüzsüzlerin ülkesi oldu. İmam cemaat meselesi. Tescilli hırsızlar hiç utanmadan hala oy istiyorsa katil de neden pişmanım tahliye edin beni demesin. Üstelik oy isteyenler pişmanım da demiyor.
Allah belanı versin, birde tahliyesini istiyor. Ölen kızın ailesin ne durumda acaba..
tecavüz etmek nasıl bi zevktir abi manyak mısınız siz ya
Diğer Haberler
Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.