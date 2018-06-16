Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Özel bir otobüs firmasında çalışan şoför, bir yandan aracı sürerken diğer yandan da cep telefonundan internette sörf yaptı. Taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan otobüs şoförü kazaya davetiye çıkardı.
Şoförün bu hareketini gören yolcular ise, cep telefonu kameralarından olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şoför hem gece hem de gündüz telefonu elinden bırakmıyor.
İHA
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