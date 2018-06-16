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Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Seyir halindeki Otobüs şoförü bir eliyle direksiyon sallarken diğer eliyle de cep telefonundan internete facebok’a takılarak kazaya davetiye çıkardı.

Özel bir otobüs firmasında çalışan şoför, bir yandan aracı sürerken diğer yandan da cep telefonundan internette sörf yaptı. Taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan otobüs şoförü kazaya davetiye çıkardı.

Şoförün bu hareketini gören yolcular ise, cep telefonu kameralarından olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şoför hem gece hem de gündüz telefonu elinden bırakmıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS internet

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