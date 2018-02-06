HABER

Otomobil kanala devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:12 | Son Güncelleme

Fethiye'de sulama kanalına devrilen otomobilde sıkışan 4 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde sıkışan 4 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hastalanan oğlunu hastaneye yetiştirmek isteyen Burak Sarıca yönetimindeki 07 SFP 30 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Zincirlikavak mevkisinde reklam tabelasına çarparak kanala devrildi.

Kazada Burak Sarıca ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar, eşi Şeyma Sarıca ile kardeşi Halil Sarıca yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Fethiye Muğla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.