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Öz kızını istismar eden baba kaçmaya çalışırken yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 12:25 | Son Güncelleme

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 2 çocuğundan 14 yaşındaki A.G. isimli kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ş.G. (46) hakkında, tutuklu yargılama kararı verildi. Duruşma çıkışı adliyeden uzaklaşmaya çalışan sanık, kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Öz kızını istismar eden baba kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yalvaç'ta oturan anne H.G., 2016 yılında kızı A.G.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek, neden kaynaklandığını sordu. A.G., öz babası Ş.G.'nin yaklaşık 7 aydır kendisini mandıraya götürüp, cinsel tacizde bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine anne, 2 çocuğunun babası Ş.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın şubat ayında A.G. hakkında, 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

TUTUKLU YARGILAMA KARARI

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen gizli duruşmada, A.G. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor okundu. Raporda, küçük kızın olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Tünar, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı. Tünar, sanık Ş.G.'nin 'cinsel taciz' suçundan ceza alma olasılığı göz önünde bulundurularak, kaçma riskine karşı tutuklu yargılanmasına karar verildiğini kaydetti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Kararın açıklanmasının ardından salondan ayrılan sanık Ş.G., koşar adımlarla adliye binasından çıktı. Duruşma salonu kapısında bekleyen polis memurları, Ş.G.'yi kovalamaca sonunda, adliye bahçesinde yakaladı. Ş.G., işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vicdanları yaralayan ınsanlıktan çıkanlar ve hainler için idam şart hemde hemen daha kaç yavru çile ızdırap çekecek nolur.. :((
BU ADAM BABA ÖYLEMİ BU KİŞİYİ BABA DİYORLARSA BEN BABALIKTAN İSTİFA EDECEĞİM ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ DEĞİL KIZINA BAŞKA BİR 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BUNU YAPAN BABA OLAMAZ
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