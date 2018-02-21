Özel harekat polisleri dualarla Afrin'e uğurlandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 polis, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.
Polis özel harekat mensuplarının Afrin'e uğurlanması nedeniyle Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, göreve giden özel harekat polislerinin vatan, bayrak için en güzel mücadeleyi vereceğini söyledi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekli olduğunu vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:
"Bu operasyon ülkemizin güvenliği açısından birlik beraberlik açısından şart bir operasyondur. Halkımızın duaları onlarla beraber. Bu operasyonun kaçınılmaz olduğuna inanalım, bunun aksini düşünmeyelim. 'Nereden bu savaş çıktı' diyenlere inanmayalım. Bugün biz Samsun'da rahat yaşıyorsak, oradaki operasyonun başarısına bağlı. Biz onları bugün bırakırsak yarın o toplar buraya atılır. Rabbim bütün askerlerimizi korusun. Şu an seferdeyiz, inşallah zafer yakındır. Rabbim yolunuzu açık eylesin."
Törene, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Afrin'e gidecek polislerin yakınları katıldı.
Törenin sonunda kurban kesildi ve özel harekat polisleri tekbirlerle Afrin'e uğurlandı.
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