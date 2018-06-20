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"Pakistan, Rusya ve İran Taliban'ı hala destekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Güçleri Komutan adayı Korgeneral Austin S. Miller: - "Rusya, İran ve Pakistan, Taliban'ı desteklemeye devam ettikçe ülkedeki uzlaşma çabaları sonuca ulaşamayacaktır"

WASHİNGTON/ ABD'nin Afganistan Güçlerinin Komutanlığına aday gösterilen general Austin S. Miller, Pakistan, Rusya ve İran'ın Taliban'ı desteklemeye devam ettiğini savundu.

Korgeneral Miller, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesindeki adaylık oturumunda ülkedeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Miller, Afganistan-Pakistan sınırındaki militan sığınaklarının ülkenin güvenliği ve istikrarı için tehdit olduğunu belirterek, "Rusya, İran ve Pakistan, Taliban'ı desteklemeye devam ettikçe ülkedeki uzlaşma çabaları sonuca ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Miller, Pakistan, Rusya ve İran'ın tutumlarını değiştirmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ile NATO müttefiki ülkeler aracılığıyla uluslararası baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Pakistan güvenlik güçlerinin Pakistan karşıtı gruplara yönelik mücadelesine devam ederken, Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak üzere faaliyet gösteren Afgan Talibanı ve Hakkani örgütünün kendi topraklarındaki varlığına göz yumduğunu iddia etti.

Miller ayrıca DEAŞ'ın Afganistan kolunun son dönemdeki kayıplarına rağmen ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini, örgütün hala şiddet yanlısı gruplardan militan devşirdiğini ve sivilleri hedef alan eylemlerde bulunduğunu kaydetti.

Afganistan'da çözüme ulaşmak için askeri operasyonların yeterli olmadığının altını çizen Miller, bu noktada diplomatik ve toplumsal baskıya da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Miller, Afganistan'da sistematik yolsuzluk düzenine son verilmedikçe idareye yönelik güvenin yeniden tesis edilemeyeceğinin ve askeri çözümlerin etkinliğinin sınırlanacağının altını çizdi.

ABD askerlerinin ülkeyi kontrolsüz olarak terk etmesine de karşı olduğunu belirten Miller, Amerikan askerlerinin 2015'te Irak'tan geri çekilmesinin Irak ordusunun çökmesine ve DEAŞ'ın ülkenin büyük bölümünü işgal etmesine sebep olduğunu hatırlattı.

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