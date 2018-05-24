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Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:09 | Son Güncelleme

Pelin Çift'in moderatör olduğu TRT 1'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programındaki tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

Pelin Çift'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik soru ve cevapları şaşırtınca sosyal medyada bir anda en çok konuşulanlar listesine girdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR

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