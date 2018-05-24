Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

Pelin Çift'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik soru ve cevapları şaşırtınca sosyal medyada bir anda en çok konuşulanlar listesine girdi.

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