Pentagon'dan İran açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, ABD ordusunun "İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine" karşı gerekli tüm adımları atacağını söyledi.

Haftalık basın brifinginde konuşan Albay Manning, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a şart koştuğu koşullara ilişkin soruları yanıtladı.

Pompeo'nun açıklamaları kapsamında Pentagon'un da bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya Manning, "İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin faydalı olmadığını söyledik. Onlar bölgede istikrarı bozan bir güçtür. Spesifik adımlara girmeyeceğim ancak İran istikrarsızlık yaratan bir güçtür ve bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

İran'ın bölgedeki etkisini kırmak için topyekun bir çaba söz konusu olduğuna işaret eden Manning, gerektiği takdirde Pentagon'un yeni adımlar atacağını söyledi.

- ABD'nin İran'a karşı DEAŞ karşıtı koalisyon kurması

Manning, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "ABD'nin İran'a karşı DEAŞ karşıtı koalisyona benzer bir koalisyon için müttefikleriyle görüştüğüne" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pentagon'un bu açıklamaya yaklaşımına ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: