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Peyzaj mimarlarına yeni iş alanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Darby: - "Geçen yıl yapılan yasal düzenlemelerle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarına yeni iş sahaları açılacak"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby, yapılan yasal düzenlemelerin kentsel tasarım ve peyzaj mimarlarına yeni iş sahaları doğurduğunu ifade etti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Darby, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri değerlendirerek, bu bölümün mezunlarını umutlandıran bilgiler verdi.

Geçen yıl yapılan yasal düzenlemelerle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarına yeni iş sahaları açılacağını aktaran Darby, bu düzenlemelerin "imar planlarına ek olarak kentsel tasarım rehberi hazırlama" ve "yapılan her şehir planında peyzaj mimarının da imzasının aranması" olduğunu ifade etti.

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- "Kentsel tasarım rehberi' hazırlanması gerekir"

Prof. Dr. Dilek Darby, Planlı İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsatı alma aşamasında peyzaj projeleri hazırlama zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 30/7'inci maddesinde kentsel tasarım projesi doğrultusunda uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde 'kentsel tasarım rehberi' hazırlanması gerekir." yorumunu yaptı.

İmar Kanunu'nun 8/ğ maddesinde de "köy tasarım rehberleri hazırlanabileceği"nin vurgulandığına dikkati çeken Darby, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimler için hazırladığı 'Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabı'nda, Kentsel Tasarım Rehberleri'nin, kentsel tasarım konusunda deneyimli 'Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı' unvanlarına sahip ekip tarafından hazırlanması gerektiği kaydediliyor." bilgisini verdi.

Yönetmeliğin 66. maddesinde Mimari Estetik Komisyonları'nda peyzaj mimarlarına da yer verildiğini kaydeden Darby, şunları kaydetti:

"Bu yönetmeliğe göre komisyon inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak. Bu gelişmeler doğrultusunda kentsel tasarım ofisleri kurulmaya başlanacak, kentsel tasarım rehberleri aranacak ve yurt dışında da çok önemli bir avantaj olacak. Özel ve kamu sektöründe peyzaj mimarı gereksinimi artacak. Peyzaj mimarlarına ihtiyaç duyulacak alanlar şöyle; peyzaj mimarlığı ofisleri, şehircilik, mimarlık ve inşaat ofisleri, kentsel tasarım ofisleri, belediyeler, bakanlıklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özel ofisler, Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları..."

Verilen bilgiye göre, betonlaşan dünyada nefes alacak alanlara ihtiyaç olduğu gerçeğini gören yönetimler, geç de olsa bu yönde adımlar atıyor. Türkiye'de yapılan yasal düzenlemelerle de kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı uzmanlarına daha çok görev düşüyor.

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Dilek Darby Yeditepe Üniversitesi

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