Peyzaj mimarlarına yeni iş alanları

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby, yapılan yasal düzenlemelerin kentsel tasarım ve peyzaj mimarlarına yeni iş sahaları doğurduğunu ifade etti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Darby, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri değerlendirerek, bu bölümün mezunlarını umutlandıran bilgiler verdi.

Geçen yıl yapılan yasal düzenlemelerle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarına yeni iş sahaları açılacağını aktaran Darby, bu düzenlemelerin "imar planlarına ek olarak kentsel tasarım rehberi hazırlama" ve "yapılan her şehir planında peyzaj mimarının da imzasının aranması" olduğunu ifade etti.

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- "Kentsel tasarım rehberi' hazırlanması gerekir"

Prof. Dr. Dilek Darby, Planlı İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsatı alma aşamasında peyzaj projeleri hazırlama zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 30/7'inci maddesinde kentsel tasarım projesi doğrultusunda uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde 'kentsel tasarım rehberi' hazırlanması gerekir." yorumunu yaptı.