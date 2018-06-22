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PKK'nın suikastçisi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde evinin önünde suikaste kurban giden güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’u şehit eden terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Şırnak'ın Cudi Dağı Dörtyol Tepe Bölgesi’nde 18 Haziran’da icra edilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK KORUCUSUNU EVİNİN ÖNÜNDE ŞEHİT ETMİŞTİ

8 teröristten birinin 31 Ağustos 2017 tarihinde Uludere ilçe merkezinde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un şehit edilmesi olayını planlayan ve eyleme bizzat katılan Derviş Kod isimli Fehmi Babat olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Uludere PKK terör suikast Fehmi Babat

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BABAT DENİLEN ŞEYTAN SANA BABAY ARTIK ŞEYTANLARIN BOL OLUR. ATEŞİNİ KÖRÜKLERLER.
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