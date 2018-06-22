PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Şırnak'ın Cudi Dağı Dörtyol Tepe Bölgesi’nde 18 Haziran’da icra edilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
8 teröristten birinin 31 Ağustos 2017 tarihinde Uludere ilçe merkezinde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un şehit edilmesi olayını planlayan ve eyleme bizzat katılan Derviş Kod isimli Fehmi Babat olduğu tespit edildi.
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