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PKK'ya darbe üstüne darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Mardin’de terör örgütü PKK’nın etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK’yı etkisiz hale getirmek için yaptığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda “2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK mardin asker

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