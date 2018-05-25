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Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı yapılacak.

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek.

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

PAEM, POMEM VE PMYO'LARDAN 82 BİN POLİS TEŞKİLATA KAZANDIRILDI

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı. Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bütün ülkeyi imam ve polis yapacaklr sonunda
eskileri atın yenileri de gelecek hükümet atsın Emniyetin içine ettiniz hırsızlar zehir tacirleri cirit atıyor birde af çıkarın olsun bitsin
Akp seçimi kazanırsa daha çok koruma lazım Tayyibe, önüne geleni polis yaptın, bu şekilde işsizliği azaltmaya çalışıyorsun. Korkarım ki şu anda devlet memurunun maaşını ödeyemeyecek durumdasın, doları düşürmek için faiz arttırımından belliydi, parçacıklar suyunu çekti tabi. Satacak bir şey de kalmadı, var aslında koyunları , makarnacıları sat, bu kuşbeyinleri ile para etmezler ama yinede değerlendir. Ahirette iki elim yakanızda olacak makarnacılar, 2 paket makarnaya, din iman ayağına oyunuzu sattınız, o kuşbeyninizle bizide yaktınız.
FETO GİDİYOR DİĞERİ BU SEFER HERYERİ ELE GEÇİRİYOR. ÜLKEYİ SOPAYLA ADAM EDECEKLER ÖLE SANIYORLAR
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