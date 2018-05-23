Polisin dikkati yaşlı kadının 60 bin lirasını kurtardı

- "Birlikte plan yaptık"

Emniyette ifade vermesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Alaçakmak, şunları kaydetti:

"Bankadan parayı çekmemi söylediler. Telefonu hiç kapatmadan bankaya gittim, parayı çektim. 2-3 saat telefonu kapatmadan parayı koyacağım yer konusunda beni yönlendirdiler. Artık şarjım bitmek üzereydi. Telefonu şarja takmam gerektiğini söyledim. Ben sürekli telefonda konuşurken o esnada devriye gezen polis benim durumumdan şüphelenmiş. Sonra ben eve gittim ve telefonu şarja taktım. Ardından gerçek polisler kapıma geldi. Onlar beni yönlendirdi. Birlikte plan yaptık. Dolandırıcı evin oraya geleceğini parayı pencereden atmamı söyledi. Ben de bir poşetin içine peçete ve bez koyup aşağı attım. Polis olmasaydı tüm birikimim gitmişti."

