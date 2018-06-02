Rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da belediye otobüsünde fenalaşan Leylagül G. (60), sürücü tarafından otobüsle hastanenin acil servisine götürüldü. Tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan Leylagül G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Batman'da, Cudi ve Gültepe mahalleleri arasında sefer yapan belediyeye ait otobüste bulunan Leylagül G. dün saat 20.30 sıralarında fenalaştı. Diğer yolcuların müdahale ettiği Leylagül G.'nin durumu ağırlaşınca adı açıklanmayan sürücü otobüs güzergâhını değiştirerek, tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan kadını Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otobüsle acil servise kaldırılan Leylagül G.'ye burada ilk müdahale yapıldı. Ardından hastanede tedaviye alınan Leylagül G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular, duyarlı davranışı nedeniyle sürücüye teşekkür etti.
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