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Ramazan topu yerine ses bombası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar, iftarlarını 1880'den itibaren geleneksel ramazan topu yerine ses bombasıyla açıyor - Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal: - "Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için giden zabıtalar önce dua ediyor daha sonra Türk bayrağı ve Atatürk rölyefinin bulunduğu alandan ses bombasını ateşliyor"

Ramazan topu yerine ses bombası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar, iftarlarını 1880'den itibaren geleneksel ramazan topu yerine ses bombasıyla açıyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından, 120 bine yaklaşan ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin kurulduğu 1880'den itibaren iftar vakitlerinde ilçenin hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını söyledi.

Top sesi yerine ses bombasının tercih edildiğini dile getiren Uysal, "Belediyemizin kurulduğu 1880'den itibaren 138 yıldır süren geleneği devam ettiriyoruz. Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için giden zabıtalar önce dua ediyor daha sonra Türk bayrağı ve Atatürk rölyefinin bulunduğu alandan ses bombasını ateşliyor." dedi.

- "Ramazana üzgün girdik"

Hüseyin Uysal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında çok sayıda masum insanın katledildiğini, yüzlerce insanın da yaralandığını belirterek, "İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıyı lanetliyorum. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Bu süreçte mübarek ramazan ayına oldukça üzgün girdik." diye konuştu.

- Son 4 yılda 200 bin kişiye iftar

Uysal, son 4 yıldır iftar çadırı ve Yaşlılar Gençler Evi'nde gerçekleştirilen iftar programlarına 200 bin kişinin katıldığını, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye de gıda kolisi dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu arada Ereğli Belediyesi, Yaşlılar ve Gençler Evi önünde yaklaşık bin 500 kişinin katılımı ile iftar programı düzenledi. İftara ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin yanı sıra, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Ramazan topu yerine ses bombası

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