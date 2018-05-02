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Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Hükümetin haber verdiği bayram ikramiyesi müjdesi sonrasında emeklilerin kafasında 2 soru var. İkramiyeler ne zaman ödenecek ve ne kadar olacak? İşte seçim öncesi açıklanması ile tartışmalara yol açan bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklama ile Ramazan ve Kurban bayramlarından emeklilere ikramiye verileceğini belirtti. Tabii bu müjdeli haber emeklileri sevindirdi ve insanlar ne kadar para alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyorlar.

EMEKLİLELERE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni ikramiye sistemine göre bundan sonra emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde ikramiye verilecek. 2018 Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiyelerin yatacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.

Bunda komisyona gönderilen tasarının onaylanma sürecinin etkisi olabilir. Kanun tasarısı onaylandığında ikramiyelerin ne zaman yatacağın açıklanması beklen iyor.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalara göre emekliler arasındaki farklar gözetilmeksizin emekli maaşı alan herkese 1000 TL ikramiye yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs'ta başlayacak. Ramazan Bayramı da 15 Haziran'da başlıyor. Emeklilere de ikramiyenin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor.

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