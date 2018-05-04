İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'ün sokaklarını ve çeşitli mekanlarını çağdaş sanatla buluşturan Red Bull Art Around sergisi açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Hayaletler" temasını ele alan etkinliğin küratörlüğünü Naz Cuguoğlu, Mine Kaplangı ve Serhat Cacekli’den oluşan Collective Çukurcuma ekibi üstlendi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Cacekli, Red Bull tarafından yapılan etkinliğin üçüncüsünün bu yıl sanatseverlerle buluştuğunu ifade ederek “Bunlardan ilki 2015'te Karaköy’de, ikincisi 2016'da Moda'da yapıldı. Arnavutköy’ün çeşitli mekanlarına yayılmış 14 sanat projemiz var ve her sanatçıyla bu proje kapsamında özel çalışarak bu işleri ürettik." dedi.

Cacekli, Arnavutköy’ün geçmişi, şimdiki hali ve geleceğine dair yansımalar gösteren işlere odaklandıklarını aktararak, "Semt önceden nasıldı, şimdi ne durumda ve gelecek yıllarda neler bekliyor soruları üzerinden eserleri biçimlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yerleştirmelerde de 3 farklı döneme vurgu yapmak istediklerinin altını çizen Cacekli, "Uğur Engin Deniz'in yaptığı bir video çalışması var. Bu 3 farklı dönemden bir video çalışmasını içeriyor." diye konuştu.