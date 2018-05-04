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Red Bull Art Around sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Küratör Cacekli: - "Arnavutköy’ün çeşitli mekanlarına yayılmış 14 sanat projemiz var ve her sanatçıyla bu proje kapsamında özel çalışarak bu işleri ürettik" - "Belki de geleceğin arkeologları, surlar veya kerpiçten yapılmış şeyler yerine plastik atıklarla karşılaşacak"

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'ün sokaklarını ve çeşitli mekanlarını çağdaş sanatla buluşturan Red Bull Art Around sergisi açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Hayaletler" temasını ele alan etkinliğin küratörlüğünü Naz Cuguoğlu, Mine Kaplangı ve Serhat Cacekli’den oluşan Collective Çukurcuma ekibi üstlendi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Cacekli, Red Bull tarafından yapılan etkinliğin üçüncüsünün bu yıl sanatseverlerle buluştuğunu ifade ederek “Bunlardan ilki 2015'te Karaköy’de, ikincisi 2016'da Moda'da yapıldı. Arnavutköy’ün çeşitli mekanlarına yayılmış 14 sanat projemiz var ve her sanatçıyla bu proje kapsamında özel çalışarak bu işleri ürettik." dedi.

Cacekli, Arnavutköy’ün geçmişi, şimdiki hali ve geleceğine dair yansımalar gösteren işlere odaklandıklarını aktararak, "Semt önceden nasıldı, şimdi ne durumda ve gelecek yıllarda neler bekliyor soruları üzerinden eserleri biçimlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yerleştirmelerde de 3 farklı döneme vurgu yapmak istediklerinin altını çizen Cacekli, "Uğur Engin Deniz'in yaptığı bir video çalışması var. Bu 3 farklı dönemden bir video çalışmasını içeriyor." diye konuştu.

Serhat Cacekli, 1800'lü yıllardan kalma bir kiliseyi merkeze aldıkları bir rotalarının olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Osmanlı döneminde saraya kıyafet diken bir terzinin, 1800'lü yılların sonunda yapılmış atölyesinde de başka bir eser yer alıyor. Oradaki sanatçı da günümüzde kullanılan malzemelerden biri olan silikonla hem köşkten taşan hem de o köşkün bir yerine ait gibi görünen bir yerleştirme hazırladı. Kimi sanatçılar ise hem Arnavutköy'ün şimdiki halini ve Kazıklı Yol'un inşası sürecinde semtin kültürel sosyolojik olarak nasıl değiştiğini gösteren çalışmalara imza attı. Ilgın Seymen'in işi de bu yönde biraz düşünmemizi sağlıyor. Her zaman kullandığımız evsel malzemelerde, temizlikte kullandığımız plastik materyalleri üst üste koyarak oluşturduğu bir çalışmayı sergiliyor. Bu çalışmanın üzerinde 'Future is Yours' sloganı yer alıyor. Bu slogan geçtiğimiz 10 yıl boyunca, birçok markalar, organizasyonlar tarafından kullanılmış ve geleceğin aslında bizim elimizde olduğunu savunuyor. Ama Ilgın, 'Gelecek gerçekten bizim mi? Biz bu çöpleri ve atıkları üretiyoruz ama ya sonra bunlar ne olacak?' diyor. Bahar Yürükoğlu’nun da bir bahçe içinde, topraktan çıkıyormuş görünümlü pleksiglaslardan ürettiği bir yerleştirmesi var. Belki de geleceğin arkeologları, surlar veya kerpiçten yapılmış şeyler yerine plastik atıklarla karşılaşacak."

Hazırlanan eserlerde, plastik atıkların gelecekte neye yol açacağını görmek istediklerini kaydeden Cacekli, bazı eserlerde ise gelecekteki ekosistemlerin nasıl olabileceğine dair öneriler sunulduğunu dile getirdi.

Cacekli, günümüzdeki iletişim yöntemleri ile iletişimsizliğe dikkati çeken Ali Emir Tapan'ın eserine ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle sosyal medyada, insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü, çok önemli ve onların bu konudaki fikirleri, zihnimizi ele geçirecek kadar bize musallat oluyor aslında. Tapan'ın 'İsimsiz Obje' adlı, katılımcı performansının da yer aldığı çalışması bunu sorgulamamızı sağlıyor. Kapalı bir mekan var. İçeri tek kişi girebiliyorsunuz. İçerideki beş kişi, içeri giren kişinin suratına bakmadan, telefonlarına bir şeyler yazıyor. Aslında bu, gündelik yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bir mesele. Siz iletişime geçmeye çalışsanız da tepki almıyorsunuz. Telefonlarıyla oynamaya devam ediyorlar. Daha sonra dışarı çıktığınızda size verilen kartta bir QR kodu var. O kod ile de odadaki 5 kişinin dahil olduğu WhatsApp yazışmalarını görebiliyorsunuz. Bu da diğer insanları nasıl yargıladığımıza yönelik çok etkileyici bir çalışma."

Sergi 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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