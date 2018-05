Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Cacekli, Red Bull tarafından yapılan etkinliğin üçüncüsünün bu yıl sanatseverlerle buluştuğunu ifade ederek “Bunlardan ilki 2015'te Karaköy’de, ikincisi 2016'da Moda'da yapıldı. Arnavutköy’ün çeşitli mekanlarına yayılmış 14 sanat projemiz var ve her sanatçıyla bu proje kapsamında özel çalışarak bu işleri ürettik." dedi.

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'ün sokaklarını ve çeşitli mekanlarını çağdaş sanatla buluşturan Red Bull Art Around sergisi açıldı.

Serhat Cacekli, 1800'lü yıllardan kalma bir kiliseyi merkeze aldıkları bir rotalarının olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Osmanlı döneminde saraya kıyafet diken bir terzinin, 1800'lü yılların sonunda yapılmış atölyesinde de başka bir eser yer alıyor. Oradaki sanatçı da günümüzde kullanılan malzemelerden biri olan silikonla hem köşkten taşan hem de o köşkün bir yerine ait gibi görünen bir yerleştirme hazırladı. Kimi sanatçılar ise hem Arnavutköy'ün şimdiki halini ve Kazıklı Yol'un inşası sürecinde semtin kültürel sosyolojik olarak nasıl değiştiğini gösteren çalışmalara imza attı. Ilgın Seymen'in işi de bu yönde biraz düşünmemizi sağlıyor. Her zaman kullandığımız evsel malzemelerde, temizlikte kullandığımız plastik materyalleri üst üste koyarak oluşturduğu bir çalışmayı sergiliyor. Bu çalışmanın üzerinde 'Future is Yours' sloganı yer alıyor. Bu slogan geçtiğimiz 10 yıl boyunca, birçok markalar, organizasyonlar tarafından kullanılmış ve geleceğin aslında bizim elimizde olduğunu savunuyor. Ama Ilgın, 'Gelecek gerçekten bizim mi? Biz bu çöpleri ve atıkları üretiyoruz ama ya sonra bunlar ne olacak?' diyor. Bahar Yürükoğlu’nun da bir bahçe içinde, topraktan çıkıyormuş görünümlü pleksiglaslardan ürettiği bir yerleştirmesi var. Belki de geleceğin arkeologları, surlar veya kerpiçten yapılmış şeyler yerine plastik atıklarla karşılaşacak."