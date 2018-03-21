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Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Regaip Kandili, üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları içinde ilk idrak edeceğimiz önemli bir gecedir. Regaip Kandili, recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Bu önemli geceyi ibadetle değerlendirmek, dualarla geçirmek isteyenler, Regaip Kandili ne zaman, hangi gün öğrenmek istiyorlar. Peki Regaip Kandili nasıl değerlendirmeli, neler yapabiliriz, nasıl ibadet edebiliriz, nasıl dua edebiliriz? İşte detaylar...

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Regaip Kandili ne zaman merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili dualarla, ibadetlerle ve birçok camide mevlit ile kutlanacak. Bu özel güne hazırlanmak ve program yapmak isteyenler, tam olarak hangi gün, hangi gece Regaip Kandili öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda Regaip Kandili hangi nafile namazı kılabiliriz, ne zaman oruç tutmak lazım ve nasıl dua etmek şeklinde aramalar yapılıyor. İşte 2018 Regaip Kandili hakkında detaylı bilgiler..

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Yani 2018'de Regaip Kandili, 22 Mart Perşembe'yi 23 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde idrak edilecek.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Regaip Kandili için özel bir namaz yoktur. Fakat bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, dua ve niyazda bulunmak isteyenler, nafile ve kaza namazı kılabilirler. Nafile namazının birçok çeşidi vardır. Özellikle bu gecelerde tavsiye edilen tesbih namazı ile hacet namazı kılınmasıdır. Bu namazların nasıl kılınacağına dair bilgiler aşağıdaki ilgili haberde detayları ile anlatılmıştır.

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

REGAİB KANDİLİ DUASI

"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.

Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet! Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım! Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle. Kalplerimizi birbirene ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"

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