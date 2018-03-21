Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Regaip Kandili ne zaman merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili dualarla, ibadetlerle ve birçok camide mevlit ile kutlanacak. Bu özel güne hazırlanmak ve program yapmak isteyenler, tam olarak hangi gün, hangi gece Regaip Kandili öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda Regaip Kandili hangi nafile namazı kılabiliriz, ne zaman oruç tutmak lazım ve nasıl dua etmek şeklinde aramalar yapılıyor. İşte 2018 Regaip Kandili hakkında detaylı bilgiler..

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Yani 2018'de Regaip Kandili, 22 Mart Perşembe'yi 23 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde idrak edilecek.