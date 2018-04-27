Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Sosyal medya hesabından "Ben başkan olacağım diye ortaya çıkan hanımefendi bir iki gün içinde topu zulada bekleyenin üzerine atacak" ifadesini kullanan Kar, Akşener'in amacının başkan seçilmek değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy gitmesini engellemek olduğunu savundu. Rektör Kar, yazdığı diğer siyasi mesajlarla da tepkileri üzerine topladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, 29 Ağustos 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Kar, 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi yorumlarıyla dikkat çekti. Kar, Akşener'in Erdoğan'ı engellemek için başkan adayı yapıldığını savundu, “Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden ittifak oluşturmak isteyenler “ekonomi bildiği varsayılan(!)” X bir Ak Partiliye de oy vermeye zorlanabilir” mesajını paylaştı.
"BAŞKAN OLURSA NE OLACAK?"
Bir öğrenci Rektör Kar'a, “Gerçekten bunu yazdığınıza inanamıyorum. Meral hanım büyük başarılar elde etmiş bir siyasetçidir. Bir kadının bu başarısı takdire şayandır. Demokrasilerde birçok aday çıkar ve yarışır” derken, bir takipçisi de “Peki başkan olacağım diyerek ortaya atılan hanımefendi başkan olursa ne olacak?” diye sordu. Kar bu soruya “Rızkımızı Allah veriyor, Rektör olarak doğmadık, asli görevimiz hocalık” diyerek yanıtını verdi.
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