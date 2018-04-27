HABER

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile ilgili attığı tweet tepki topladı.

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Sosyal medya hesabından "Ben başkan olacağım diye ortaya çıkan hanımefendi bir iki gün içinde topu zulada bekleyenin üzerine atacak" ifadesini kullanan Kar, Akşener'in amacının başkan seçilmek değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy gitmesini engellemek olduğunu savundu. Rektör Kar, yazdığı diğer siyasi mesajlarla da tepkileri üzerine topladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 29 Ağustos 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Kar, 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi yorumlarıyla dikkat çekti. Kar, Akşener'in Erdoğan'ı engellemek için başkan adayı yapıldığını savundu, “Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden ittifak oluşturmak isteyenler “ekonomi bildiği varsayılan(!)” X bir Ak Partiliye de oy vermeye zorlanabilir” mesajını paylaştı.

rektor

"BAŞKAN OLURSA NE OLACAK?"

Bir öğrenci Rektör Kar'a, “Gerçekten bunu yazdığınıza inanamıyorum. Meral hanım büyük başarılar elde etmiş bir siyasetçidir. Bir kadının bu başarısı takdire şayandır. Demokrasilerde birçok aday çıkar ve yarışır” derken, bir takipçisi de “Peki başkan olacağım diyerek ortaya atılan hanımefendi başkan olursa ne olacak?” diye sordu. Kar bu soruya “Rızkımızı Allah veriyor, Rektör olarak doğmadık, asli görevimiz hocalık” diyerek yanıtını verdi.

Son ankette İYİ Parti şaşırttı!Son ankette İYİ Parti şaşırttı!
Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!
Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti muhsin kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 55 yorum
YALAKA REKTÖR.SEN KİMİN EMRİNDESİN.SENDEN BİLİM ADAMI DEĞİL EMİR ERİ OLUR.
inşallah şu yalakaları koltuğundan edecek birisi seçilir ve başa geçer
Adam sonuna kadar doğru demiş niye zorunuza gidiyor anlasilmiyor
@mtngl27 İnşallah kardeş inşallah
Rektör Bey; AKP ye Diyet borcunuz basit tweet lerle ödenmez..(!) Sizi ATAYANLAR, bütün Atananlardan yandaş tweet ler bekliyor..(!)
her yeri yalaka, çıkarcı, çıkarı için herşeyi yapabilecek karakteri bozuk mahlukatlar sarmış
O zaman Meralci olur cevap çok basit:)
bir çok meslektaşın hocalık bile yapamıyor git onlara destek olsen.yalakalıga ihti,yacın yok.
@kumsal2174 YALAKANIN HER DAİM YALAKALĞA İHTİYACI VARDIR ÇÜNKÜ ASLİ GÖREV VE GEÇİM KAYNAĞI ODUR
YUH ARTIK YAĞCILIKTA ZIVANADAN ÇIKANLARIN ENDAM ZAMANI..
O koltuğu haketmediğin siyasi açıklamanla belli olmuş.İYİler gelecek artık bir daha rektör olamayacaksın.
YURU BIRE HINZIR REKTOR SENINDE TAHTIN YIKILIR GUN GELIR GUVENDIGIN PADISAHINDA DEVRILIR
Haketmediğin yerde oturduğun nasılda belli.Sanamı düşmüş bu konu şakşakçı.
eğer ikinci tur seçimlerinde akşener erdoğanla kalır ise 51 oy alma şansı var. akşenerin haricinde erdoğanın karşısına kim çıkartılırsa çıkartılsın erdoğan ipi göğüsleyecektir. şöyleki erdoğan ın karşısında en az yüzde 65 var . fakat bu 65 in içindeki yüzde 30 her an her tarafa oy verebilir . öyleki vakti gelir erdoğona verir. chp akşenerin altında oy alacak şekilde bir aday çıkarmalıdır. bu da hakikaten muharrem ince dir :)
yalakalığı bırak şimdi git milletvekili adayı olma sırasına gir hadi .. Hee sıraya kaynak yapmak için taktik sinsi şeytan seni :)
Nigdenin borazanı meshurmus demek ki rektörü degil :))
seni rektör yaptırmayacağız. senin hocalığın da Allah bilir Fetonun çakma hocalarındandır. Malum akepe fetonun partisi. Bekir BOZDAĞ siyasi ayağı. Bu seçim fetocu akepe +yamağı arkabahçeli ile İYİ'ler arasında geçecek ve tabiiki de İYİ'ler kazanacak. Göreceğim sizleri o zaman
bu ülke hayatta düzelmez
Bi bu prefösere bak bir amerikalı almanlara. Adamlar devamlı ilimle bilimle uğraşır bizimkiler de siyaset koltuk kavgası.
Yalaka donkişot.
koltuklarinin yerini saglamlastırmak icin resmen yalakalik sen rektörsün otur oturdugun yerde
Ben Akşener olsam ve başkan olsam bunun o çok güvendiği hocalığı bile yaptırmam
sende haddini aşmışsın yalaka REKTÖR.Sen bu kafayla salatalık bile yetiştiremezsin kaldıki bilim yuvası olan yerde rektör olmuşsun.yazık yazık bu güzel ülkeme
rektörrr senin görevin ne !! o okulu yönetip öğrencilerin iyi eğitim almasını sağlamamk. okulllrı bile siyaset arenası yaptınız. bu kafayla bu millet yönetilmezz.
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar meralin yalakalara bak kuyruğuna basınca nasıl vızıklıyorlar
@ottoman_1994_ryjty ULAN KOYUN MELEMEEE... O KADAR BİLİYORSA KAMU GÖREVİNDEN İSTİFA EDER ADAY OLUR..
parti devletine dönüşmenin açık resmidir bu , hak etmeden makam sahibi olanlar kendilerine makam verenlere yaranmak için görev ve konumuna yakışmayan hareketleri bilinçsizce yapıveririler...
rektöre bak akp yalakası, az gelişmiş hoca
sayın rektör derhal istifa Edip milletvekili adayı olmalısın...
NE DEMISLER BANA ARKADASINI SOYLE SENIN NASIL BIRI OLDUGUNU SOYLEYIM BILIYORUM YATIRIM YAPIYORSU EGER RT KAZANIRSA DIYE NAFILE YOLUN SONU GORUNDU
Helal olsun rektör bey doğru söyleyen hicbizaman yaramaz zaten
yalaka rektör son cümlesinde kendisini açığa vermiş aslında. tayyibe yalakalık yapıyorum diye bu koltukta oturuyorum diyor kısaca.
Sanırım bulunduğu mevkisi yetersiz geldi.
Yalaka ,ahmak,cahil ,provakatör rektör..Seni oraya rektör yapanı allaha ve ilahi adaletin hakimlerine ve savcılarına havale ediyorum..onlar gereğini yapacaktır.
sen hocalık yapsan ne olacak diye sorarlar o zaan adama , yalaka. dil pabuç kadar tam yalakalık.
bencede asıl işinin hocalık olması lazım...tez zamanda yalakalığı bırakıp asıl işini yapmanı dılerim...
it oğlu ıt öğrenci yetiştir de kimin ne niyette olduğunu biliyon mu yalak yalak olmasan masa sahibi olurmusun masanıkorumak için yalaklan ma bilim ilim adamı olun okulların içine ettiniz hepsini dolaylı olaydan alım erdoğancı yapamadınız mı ilim yuvası olmuş köstebek yuvası baş kölelik yapacakda adam olacaklar haygutlar
HAYEL GÖRENLER VAR HA HA
doğru demiş fazlası bile varda
senin işin eğitim olmalı sitasete atılmayı düşenebilirsin istifa et aday adayı ol ozaman siyaset yap
Cb degisirse koltugundan olacagindan emin. Cevaba bak " rektor dogmadik " kimse sana rektorluk koltugundan olacaksin dedi ki ?
Tansu Çiller'e ihanet etmiş daha sonra yalvararak girdiği MHP ye ihanet etmiş şimdide çıkmış Başkan olacak birileride bunu patlatıyor buda o gazla Başkan olacam sanıyor yazık acıyorum bu kadına
LA Bİ YÜRÜ GİT. SENİN İŞİN EĞİTİM. SİYASET YAPACAKSAN GİT O İŞLE UĞRAŞ. YALAKA OLMANIN Bİ ANLAMI YOK..
Adamın diploması bile yok ama böyle gavatları rektör atayabiliyor; sonra eğitimde neden gerideyiz diyoruz
Iste bu yuzden erdogana hayir, 5000 yillik devlet gelenegimizi mahvetti, liyakat degil, yalakalik gecer akce oldu
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.