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Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Reuters'in geçtiği son dakika habere göre, Türkiye, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Menbiç'te yapılacak operasyon için ABD'ye ortak görev önerdi. Haberde, Türkiye'nin, Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını teklif ettiği bilgisi paylaşıldı.

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara Palas'ta bir araya geldi. İki bakanın gündeminde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı, Menbiç, İdlib ve FETÖ gibi başlıklarının olduğu öğrenildi.

Görüşme sürerken Reuters haber ajansı bir Türk yetkilinin "Terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini, Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını önerdik, ABD değerlendiriyor" ifadelerini kullandığı belirtildi. Kaynak, ABD'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığını söyledi.

2016'da MENBİÇ IŞİD'DEN TEMİZLENMİŞTİ

Afrin'in doğusunda yer alan Menbic, 2016 yazında terör örgütü IŞİD'den temizlenmiş ancak hemen ardından bir diğer terör örgütü YPG ilçeye yerleşmişti. ABD, Ankara'nın karşı çıkmasına rağmen başından beri terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile işbirliği içerisinde.

BASIN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Çavuşoğlu, Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan, daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti ve ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar
'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?''ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'
Yine bir YPG-ABD skandalı! Menbiç'te halay başı ABD'li askeri!Yine bir YPG-ABD skandalı! Menbiç'te halay başı ABD'li askeri!
Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecekMenbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek
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ABD Reuters Son dakika Menbiç Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
ne ortak operasyonu ya adamlar bizimle dalga geçiyor biz ortak operasyon mu öneriyoruz vurun geçin yaa
şakamı bu birileri aklımızla dalgamı geçiyo
hahaha isde bu bizle dalga gecerlerse bizde onlarla boyle dalga geceriz
Hedefin Türkiye olduğu açıkça belliyken ABD ile ortak operasyon akla zarar. Sadece Türkiye bu taleple bir kez daha ABD nin asıl yüzünü ABD halkına ve Dünyaya göstermiş olacaktır.
@akrepxxx111 sen bu anlattığın hikayeye kendin inanıyor musun
bunlara güven olmazzzzzzzz...
bunun açılımı şu..."_Biz Münbiç e bu operasyonu yapacağız.Ayağımızın altında dolaşmayın"
hangi açıdan baktın da bunu düşündün merak ettim..3 boyutlu dünyada 360 derece acı var..hangisinden baktın da bunu düşündün çok merak ettim..ve asıl soru..hadi düşündün diyelim nasıl inandın..resmen taraftarlık
@osman_erdal_1990 şakamısınız arkadaş madem öyle )))) git toto oyna..Benim neler yazdığımı okumadığında meydanda
@palermo544 Senin hangi yorumun doğru çıktı boş adam eski nick 06holigan06 benim bak 2011 yılından beri yazıyorum her şeyi tutturdum sen boş kuru sıkı at
@palermo544 Hemen kendi kendine teori üret kıt aklınla bunun açılımı şu ( kavga ettim abi yardıma gel ) demek türk diliyle
@palermo544 sen boş adamsın görüntü kirliliği
eğer doğru ise yazıklar olsun size
Yazıklar olsun düşman ile operasyon mu yapılır masonlarla
Amerikan çakalları Pkk yı satıp Türkiye'nin yanında olur mu Allah aşkına. Bırakın böyle komik senaryolari, Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerek, Gerisi hikaye...
Çok güzel şaka yapmış türkiye Ypg Abd nin ta kendisi değilmi
koyundan post abd den dost olmazzzz
@seren491 olur mu hiç?ABD bizim müttefikimiz ya, nasıl bilmezsin?Gerçi o müttefik PYD'ye silah yardımı yapıyor, şişşt, biz bunu bilmiyormuş gibi yapalım !!!
Bunlar dost mu zannediyon kim kimin dostu akp abd ortak
bu haber cok iyi geldi sabah sabah...bizde onlarin akliyla alay edelim:)
dilimde tüy bitti bakın yorumlarıma 2 hafta önce yazdım menbic te aynı böyle olacağını..
@gozcan_h5 bana yazdığına cevap vermiştim ama yayınlanmadı.Birde burdan deneyelim ___Türkiye ABD nin böyle bir operasyona girişmeyeceğini Bilmiyormu Zannediyorsun..Adamlara 4bin Tır silah vermişler..Seninle bir olupta onları vururlarmı
ahhh osmanlı tokadı ahhh anladılar tokat atacaklar bize hemen ortak adım atalım
HADİİİİ...MADEM DAEŞLE MÜCADELE HADİİİİ..HEM ABD ASKERİ ÖĞRENSİN ER MEYDANINI..PARALI ASKERLER PARALI TERÖRİSTLERLE ÇARPIŞSIN..PARA İKİSİNEDE AYNI KASADAN AMA...
Yeni kandırıldıklara hazır olun.
Bizimkileri yine kandıracaklar..
Hani daha döne kadar tokat atyodunuz Hem tokat hem talep Turşu leha hikayesi oldu
bırazda tc alsın bakalım amerıkan sılahlarını...
hadi hayırlısı allahim sonumuzu hayırlı eyle
Eğer haber doğru ise ve Amerika bizi yine satarsa kandırıldık derler iki eyyy çekerler tamam.
1.DÜNYA SAVAŞINDA HEDEF OSMANLI İDİ, ŞİMDİ HEDEF TÜRKİYE, KİME ELİNİ UZATSAN SENİN ARKANDAN HAİNLİK YAPIYOR, ALLAH BİZ TÜRKLERE YARDIM ETSİN... CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN...
Gene safları kandıracaklar. Bir kandırdılar ''Sizlere Şam'da namaz kıldıracaz'' dediler. Türkiyede cami yetersiz kaldı her yana cami yapılıyor. Gelen Suriyelilerle cemaatimiz çoğaldı. Şimdi de ne hesapları var acaba.
Bunlar halâ abdnin dostmu düşmanmı olduğunu anlayamadıysa vay halimize yarın trump bizi kandırmış derlerse hiç şaşırmam..
katil abd yine yobazları kandırmış. bir abd nin bir de yobazların ipine sarılmayın.
Askerimizin orada konuşlanmış olması gerekli. Bence çok yernde bir karar olmuş bu ortaklık olmazsa orada kalıcı olmamıza müsaade etmezler.
@hipertansiyon TANSİYONUNU DÜŞTÜ GALİBA ,BU KONUDA ORTAKLIK YAPILACAK SON ÜLKE ABD .EĞER SURİYE SINIRINDA TERÖRİST YAPILANMA VARSA VE KÜRT DEVLETİ OLUŞUMU SAĞLANMAK İSTENİYORSA VE BUNA ÇABALAYAN ABD İSE ,SADECE ESAT İLE ANLAŞARAK BU İŞ ÇÖZÜLÜR.GERİSİ YİNE KANDIRILMA OLACAKTIR.
Cumhur başkanımız ne diyor, Müslüman aynı delikten 2 defa ısırılmaz umarım dediği gibi dir. Busefer kandırılmak safa yatıp vaadlerine inanıyormuş gibi yapıp sağ gösterip sol vururz diye umuyorum. Hadi bakalım zamanla hep birlikte göreceğiz...
50 Yıldan buyana oturduğumuz bu CONİ kucağı sıcak gelmiş olacakki baksanıza ey ,vay amerika diyoruz fakat tilki gibi dönüp dolaşıp bu kucağa sobe yapar gibi oturuyoruz.son 1 ay tüm milli cephe taraftarları olarak komünist moskova hayranı olmuştuk,şimdi yine Coni hayranlığı depreşiyor gibi.
abd ile ortak sıçmaya bile gidilmezzz bee
ırak taki gibi çuval olayı falan olur. sakın bir daha kandırılıp t.c. onuru ile oynamayın
İyice sacmalamaya basladiniz ama sasirdik mi hayir biz türk milleti olarak ülkemizin milletimizin sayenizde aşağılanmasina gururunun ayaklar altına alinmasina alistik. yani bizi gerizekali mi saniyorsunuz tvlere cikip bas bas abdnin yaptiklarini anlatip ABD ile ayni yatağa girmek de ne demek yani tüm bu söyledikleriniz oy için miydi show muydu yaziklar olsun başka hic bir şey diyemeyecegim
koyunlar işte osmanlı tokadı ABD gelmeden vuran kıranlar gelmide işbirliği talebinde bulunuyor
abd zaman kazanmak icin oyaliyor....üssünü kuracak akabinde israil ile TÜRK dusmanı kürtler ile birlik olup bizleri vurarak bolecek...Uyanik nesiller lazim
ortak derken onların istediği yere geçtik yani, ypg ile bir mi olduk yani??? akıllara ziyan
Hele vurun geçincilere bak hele. Hükümet kararlı ve mantıklı tutumuyla diplomasi yolunu arayarak doğrusunu yapıyor, daha geçenlerde Abd 100 e yakın Rus askerinin olduğu mevzileri vurdu hepsi öldü yanlışlıkla bizide vurdum dese nolacak bu işler öyle astım kestimle olmaz.
Beyin yakan şeyler. En iyisi süreç içinde boğulmayıp sonuca bakmak lazım. Ben burada dükkanı kapatıyorum yoksa akıl tutulması yaşıyorum.
domuzdan post gavurdan dost olmaz.
Vatandaşdaşı ortak kandırma operasyonu yapın bari suriyeliler niye burda ,Abd kontrolu sağladı bunları niye götürmüyor..
abd ve ab nin nihayi hedefi türkiye cumhuriyetini yok etmek ve bunu artık açık açık bellide ediyorlar biz ne yapıyoruz adamların arkasından bir başka yüzlerine bir başka konuşuyoruz madem menbiç e gideceğiz gidelim abd düşünsün onların o bölgede pkk dan başka kandırıp savaşdıracağı gücü yoktur bilinki afrindende menbiçdende sırf gebermesinler diye şanlı askerimizin önünden kaçıracaklardır aksi halde conilerini getirip savaşacaklardırki bunu hiç bir amerikalı kabul etmez
Amerika güvenilmez ve şerefsizdir
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