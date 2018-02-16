Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara Palas'ta bir araya geldi. İki bakanın gündeminde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı, Menbiç, İdlib ve FETÖ gibi başlıklarının olduğu öğrenildi.
Görüşme sürerken Reuters haber ajansı bir Türk yetkilinin "Terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini, Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını önerdik, ABD değerlendiriyor" ifadelerini kullandığı belirtildi. Kaynak, ABD'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığını söyledi.
2016'da MENBİÇ IŞİD'DEN TEMİZLENMİŞTİ
Afrin'in doğusunda yer alan Menbic, 2016 yazında terör örgütü IŞİD'den temizlenmiş ancak hemen ardından bir diğer terör örgütü YPG ilçeye yerleşmişti. ABD, Ankara'nın karşı çıkmasına rağmen başından beri terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile işbirliği içerisinde.
BASIN TOPLANTISI BEKLENİYOR
Çavuşoğlu, Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan, daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.
Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti ve ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
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