"Rusya örtülü operasyonlarını sürdürüyor"

ASPEN (AA) - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunmadığı iddiasına karşı, seçimlere müdahale teşebbüsünde bulunulduğu inancını koruduğunu belirtti.

Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda konuşan Wray, Rusya'nın seçimlere örtülü sekilde müdahale girişimlerinde bulunduğuna dair istihbarat kurumlarının görüşünü paylaştığını belirterek, "İstihbarat topluluğunun görüşü değişmedi, benim görüşüm değişmedi." dedi.

Rusya'nın seçimlere müdahalenin ötesinde ülke içinde ayrılık ve çatışma yaratmaya yönelik nüfuz operasyonlarına odaklandığının altını çizen Wray, "Bana göre bu çok ciddiye alınması ve kararlı şekilde yanıt verilmesi gereken bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Rusların Amerikan toplumu içindeki ihtilaflı konuları açık ve örtülü istihbarat faaliyetiyle tespit ettiği, ardından sahte haberler ve propoganda yoluyla ihtilaflı konuların taraflarını kışkırtarak toplumda çatışma yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Wray, "Rusya örtülü nüfuz operasyonlarını bugün dahi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.