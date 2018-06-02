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Sahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

TRABZON’da, ramazan davulu eşliğinde Yıldız Tilbe'nin şarkılarıyla vatandaşları sahura kaldıran Mustafa Sönmez’in görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Sahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyor

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, ramazan davulu eşliğinde Yıldız Tilbe'nin şarkılarıyla vatandaşları sahura kaldıran Mustafa Sönmez’in görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Yeşiltepe Mahallesi’nde sahurda arkadaşı Cengiz Kandemir'in (22) çaldığı ramazan davulu eşliğinde sYıldız Tilbe'nin şarkılarını seslendiren Mustafa Sönmez (20), beğeni topladı. Mahalleli, birbirinden güzel parçaları seslendiren Sönmez'in gelişini dört gözle beklemeye başladı. Sönmez'in sesini duyup telefonlarını kaparak balkonlara çıkan vatandaşlar, o anı kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Sönmez ve davulcu arkadaşı Kandemir'in performansı, videoyu izleyenlerden de tam not aldı.
DHA kameramanının sahurda sokakta görüntülediği Mustafa Sönmez, mahallelinin kendilerini alkışladığını belirterek, "Ramazanda sahura milleti kaldırmak çok güzel. Mahalle halkı çok memnun. Onların memnuniyetini görmek beni çok gururlandırıyor. Davulcu arkadaşımla beraber sahurda çıktığımız zaman bir bakıyoruz ki herkes zaten uyanmış, balkonlarda ellerinde telefon bizi bekliyorlar. Davulla şarkılarımı söylüyorum. İnsanlar sahur vakti bizi alkışlıyorlar. Bu çok güzel bir duygu" dedi.
BAŞKA MAHALLEDEN TEKLİF VAR
Sönmez’in arkadaşı Cengiz Kandemir ise "Uzun süredir ramazan davulculuğu yapıyoruz. Bu sene Mustafa kardeşimizin sesi güzel olduğu için onu davula davet ettik. Önceden mani atıyorduk. İnsanlar bizi bu kadar güzel karşılamıyorlardı. Şimdi mahallede herkes sahur vakti bizi bekliyor. Başka mahallelerde bizi isteyenler oluyor. Önceden davula vurduğumuzda lambalar yanardı, şimdi insanlar balkonlarda bizim gelmemizi bekliyor. Bahşişlerimiz geçen seneye oranla çok daha iyi" diye konuştu.
‘SAHURU DÖRT GÖZLE BEKLER OLDUK’
Mahalle sakinlerinden Ceren Usta ise, Mustafa Sönmez’i dinlemek için sabırsızlıkla sahur vaktinin gelmesini beklediklerini kaydederek, "Sahur vaktini dört gözle bekler olduk. Mustafa geldiği zaman mahallede bir şenlik oluyor. Arkadaşlarımın çoğu bize sahur yapmaya geliyorlar. Sahur sofralarımız iftar sofralarımızdan çok daha kalabalık olmaya başladı" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyorSahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyorSahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyorSahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyor

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