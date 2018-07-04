HABER

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 741 bin 431 lira haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 741 bin 431 lira 64 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 26 kişi 2 bin 851 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 221 kişi 335 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 23 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 77 kişi 20 lira 45'er kuruş, 3 bilen 82 bin 632 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 240 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 932 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde, 1 milyon 730 bin 5 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 984 bin 719 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 549 bin 208 lira 27 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildiFETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi
Hatay'da iş kazası: 2 ölüHatay'da iş kazası: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.