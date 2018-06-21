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Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 07:26 | Son Güncelleme

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 888. hafta Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu çekilişinde rekor kırıldı. İki farklı küreden çekilen sayılarla belirlenen haftanın şanslı sayılarını tam 7 kişi doğru tahmin etti. 777 bin liralık ikramiye böylece yediye bölünmüş oldu. İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve detaylar...

Şans Topu çekildi! Tam 7 kişi doğru bildi! İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları (Milli Piyango sorgulama)

Şans Topu sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 888. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara, Balgat'taki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi, rekor kazanan sayısı ile sonuçlandı. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu çekilişinde 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren kürelerden 5+1 sayıları çekildi. Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen sayıları doğru tahmin eden tam 7 kişi çıktı. Talihliler, ki,şi başı 111 bin liralık ikramiye kazandılar. İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişin sayısal verileri...

20 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 888'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 9, 13, 21, 26 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 111 bin 292 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi 3 bin 116 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 309 kişi 252 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 848 kişi 27 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 805 kişi 16 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 799 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 184 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 267 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 596 bin 822 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 965 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 71 lira 78 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Sincan ilçeleri ile İstanbul'un Üsküdar, Bursa'nın Osmangazi, Manisa'nın Turgutlu, Denizli'nin Tavas, Malatya'nın Battalgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

sans-topu-sonuclari

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