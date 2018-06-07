Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belirlendi. Noter huzurunda canlı yayında yapılan 6 Haziran Şans Topu çekilişinde ilk önce haftanın şanslı sayıları belirlendi. Heyecanla izlenen çekilişte 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren küreler çalıştırıldı. İlk küreden 5, diğerinden ise Şans Topu sayısı çekildi. Böylece 886. haftanın Şans Topu belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden kişi çıktı ve kişi başına 378 biner lira kazandılar. 6 Haziran Şans Topu çekilişi için sizler de kupon doldurup şansınızı denediyseniz sonuçları, detayları ile haberimizde. İşte Şans Topu sonuçları...

6 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

haftanın Şans Topu sayıları: 13, 18, 28, 30, 33 +13

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.