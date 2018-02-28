Şans Topu sonuçları 28 Şubat - Şans Topu çekilişinde tahminler tutmadı, ilk devir gerçekleşti!

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 872. hafta çekilişi ile belli oldu. 21.15'te MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte iki farklı küreden 872. haftanın şanslı sayıları belirlendi. Fakat Şans Topu 5+1 sayılarını doğru tahmin eden olmayınca yaklaşık 800 bin lira ikramiye haftaya devretti. 28 Şubat Şans Topu sonuçları ve haftanın şanslı sayıları haberimizde.
Şans Topu 872. haftanın kazandıran numaraları; 2, 5, 6, 14, 30 + 13 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Bu haftaki çekilişte 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.
871'inci haftanın numaraları: 9, 10, 15, 27, 31 + 3
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
ŞANS TOPU SAAT KAÇA KADAR OYNANABİLİYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günü saat 21.15'te MPİ tarafından canlı yayında yapılıyor.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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