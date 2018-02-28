HABER

Şans Topu sonuçları 28 Şubat - Şans Topu çekilişinde tahminler tutmadı, ilk devir gerçekleşti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 21:41 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Şubat ayının son şans oyunu çekilişi olan 28 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. İki farklı kürelerden seçilen sayılar ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 872. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişinde detayları...

Şans Topu sonuçları 28 Şubat - Şans Topu çekilişinde tahminler tutmadı, ilk devir gerçekleşti!

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 872. hafta çekilişi ile belli oldu. 21.15'te MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte iki farklı küreden 872. haftanın şanslı sayıları belirlendi. Fakat Şans Topu 5+1 sayılarını doğru tahmin eden olmayınca yaklaşık 800 bin lira ikramiye haftaya devretti. 28 Şubat Şans Topu sonuçları ve haftanın şanslı sayıları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 28 ŞUBAT

Şans Topu 872. haftanın kazandıran numaraları; 2, 5, 6, 14, 30 + 13 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.

sans-topu-sonuclari

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

871'inci haftanın numaraları: 9, 10, 15, 27, 31 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU SAAT KAÇA KADAR OYNANABİLİYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günü saat 21.15'te MPİ tarafından canlı yayında yapılıyor.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu Sonucu Şans Topu sonuçları 28 Şubat şans topu sonuçları milli piyango mpi

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi

Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi

Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Akit TV’den bir skandal daha! Mustafa Kemal Atatürk için skandal sözler

Akit TV’den bir skandal daha! Mustafa Kemal Atatürk için skandal sözler

Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye uyuklarken yakaladı

Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye uyuklarken yakaladı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!

Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!

28 Şubat Şans Topu sonuçları sorgula: Şans Topu bu haftayı es geçti! (MPİ 872. hafta Şans Topu sonucu)

28 Şubat Şans Topu sonuçları sorgula: Şans Topu bu haftayı es geçti! (MPİ 872. hafta Şans Topu sonucu)

Erken seçim olacak mı? Ankara'yı hareketlendiren haber

Erken seçim olacak mı? Ankara'yı hareketlendiren haber

Günlük burç yorumları - 1 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları - 1 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Taksim’de turistlerin Kar selfiesi

Taksim’de turistlerin Kar selfiesi

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.