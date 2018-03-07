Şans Topu sonuçları 7 Mart: 5+1 bilen 7 talihli 6 şehir! İşte 873. hafta Şans Topu sonucu

Şans Topu oyununun 873'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 32 ve artı 9 olarak belirlendi. Geçen hafta devir 789 bin lira ikramiye bu haftaya devir etmişti. Bu akşam canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişinde 7 talihli kişi 5+1 bilmeyi başardı.

7 Mart Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi 238 bin 664 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 5+1 bilen 7 kişi kuponlarını Ankara-Çankaya, İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Kadıköy, Bilecik-Osmaneli, Konya-Ereğli,Konya-Karatay, Yalova-Çiftlikköy'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 872. haftanın kazandıran numaraları; 2, 5, 6, 14, 30 + 13 olarak belirlendi.

28 Şubat Şans Topu çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.