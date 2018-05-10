Şans Topu sonuçları 9 Mayıs: 5+1 = 6 talihli!

Bir hafta ortasında da Şans Topu sonuçları için çekiliş yapıldı. 9 Mayıs tarihli Şans Topu çekilişi ilginç tesadüflere sahne oldu. Bilindiği gibi MPİ'nin Şans Topu oyununda büyük ikramiye kazanılabilmesi için 5+1 bilmek gerekiyor. Bu hafta 5+1 bilen kişi sayısı 5 ile 1'in toplamı kadar yani 6 kişi oldu.

Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre büyük ikramiyeye ortak 6 kişinin üçü kuponlarını Ankara'dan ikisi de İstanbul'dan yatırmış. Hatta Ankara'dan yatıran bu üç kişinden ikisi Çankaya'dan çıkmış. Aynı ilçeden iki talihlinin çıkması dikkat çekti. MPİ'nin verdiği resmi rakamlara göre talihlilerin kuponlarını yatırdıkları bayiler Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri, İstanbul'un Maltepe ve Esenyurt, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunuyor. Her bir talihli 132 bin TL kazandılar. İşte 9 Mayıs talihli Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 2, 7, 11, 19, 27 + 6

Şans Topu oyununun 882'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 6 kişi, 132 bin 139 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 47 kişi bin 687 lira, 4 artı 1 bilen 370 kişi 214 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 157 kişi 25 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 456 kişi 16 lira, 3 bilen 101 bin 893 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 73 bin 579 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 236 bin 71 kişi 3 lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 642 bin 792 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 52 bin 867 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 587 bin 287 lira 13 kuruş aktarıldı.

