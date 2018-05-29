Sapık oto tamircide yakalandı!

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum'un, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen polis, Uçurum'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
DHA
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