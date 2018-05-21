Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

19 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 19 Mayıs tarihli çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş ikramiye kazandılar. Sayısal Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALINA DAİR

Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto'da uygulanan devir kuralına dair Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.