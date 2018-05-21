Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 19 Mayıs tarihli çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş ikramiye kazandılar. Sayısal Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALINA DAİR
Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto'da uygulanan devir kuralına dair Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru şu şekildedir;
"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."
SAYISAL LOTO NEDİR? KURALLARI NELERDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Sayısal Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?
Milli Piyango İdaresi şans oyunları çekilişi nasıl yapılır?
Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır. Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır. Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oyunlarının küreleri ise özel üretilmiş olup, yalnız Şans Topu oyunu çekilişinde oyununun özelliği nedeniyle iki adet küre kullanılır. Toplar küreye konmadan önce dikey bir durumda tek tek sıralanarak dizilmek suretiyle çekilişe geçilir. Toplar 78 gr. ağırlığındadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır.
Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur.
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