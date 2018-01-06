Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu be 2018'în ilk çekilişinde devir gerçekleşti. Bir sonraki çekilişe 1.8 milyon devretti ki 13 Ocak'ta yapılacak sıradaki çekilişte şans oyunu müdavimlerini 2.5 milyon TL'ye yakın bir ikramiye bekliyor olacak. İşte 1104. hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
1104. haftanın numaraları: 03, 10, 30, 32, 39, 46
6 bilen kişi sayısı : 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.391,00 TL
5 bilen kişi sayısı : 139 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,50 TL
4 bilen kişi sayısı : 7.297 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: : 81,25 TL
3 bilen kişi sayısı : 143.860 / Kişi başına düşen ikramiye tutarı 11,55 TL
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