Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Dünya Gazetesi’nden Handan Sema Ceylan’ın haberine göre; Türkiye'nin 26 kentinden 1517 kişiye sorduk. Devletin sunduğu 19 hizmetten vatandaş en çok ‘savunma'dan, en az ‘ekonomi'den memnun.

**SAVUNMA İLK SIRAYA OTURDU

Devletin sunduğu 19 hizmetten, vatandaş en çok ‘savunma'dan en az ‘ekonomi'den memnun. Katılımcılar devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerden en fazla milli güvenlik ve savunmadan memnun olduklarını söylediler.

5 puan üzerinden değerlendirildiğinde, milli güvenlik ve savunmaya verilen ortalama puan 3.74 oldu. Xsights'ın 2017 yılının 4 çeyreğinde ayrı ayrı yaptığı araştırmalarda en çok memnun olunan hizmet ‘Din Hizmetleri' çıkıyordu. Zeytin Dalı Operasyonu'nun da etkisiyle ilk sıraya ‘savunma’ oturdu.

EN AZ MEMNUNİYET DUYULAN EKONOMİ



Son yapılan araştırmada ikinci sırada ‘sağlık' yer aldı. Din hizmetleri ise üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ise ‘yargı', ‘mali' sistem' ve ‘ekonomi. En az memnuniyet duyulan ekonomi hizmeti 5 üzerinden 2.29 puan alıyor.





