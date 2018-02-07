Şehit emniyet müdürünün ismi kütüphanede yaşatılacak

"Orada hayatlarını vatan, millet için ortaya koymuş çoluğundan çocuğundan ayrı, cephede cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza alçakça bir saldırı yaptılar. Oradaki kahramanlarımız Allah'ın izniyle hepsi Peygamberimize komşu şekilde cennete gittiler, şehit oldular. Şehidimizin önünde saygıyla, şükranla eğiliyorum. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Onun adına kütüphanenin açılması inceliğini düşünen Emniyet Genel Müdürlüğümüze, İçişleri Bakanlığımıza ve İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Adının burada yaşatılacak olması da bizim için bir tesellidir. Gençlerin onu tanıyarak büyümesi Yüksekova'da bir kazançtır. "

15 Temmuz darbe girişiminde alçak hainlerin kendilerine en büyük tehdit gördükleri özel harekata hava saldırısı düzenlediklerini anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

Açılışta konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, birçok öğrencinin kütüphaneden faydalanabileceğine dikkati çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl İlk ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Z-kütüphane açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ise ilçede genç ve çocuklara her anlamda destek sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, Koyuncu'nun eşiyle telefonda görüşerek, açılan kütüphanenin anlamına vurgu yaptı ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin anısına İl Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar'a çiçek veren Toprak, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve oyuncak dağıttı.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, polis ve okul idarecileri de katıldı.