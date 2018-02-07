HABER

Şehit emniyet müdürünün ismi kütüphanede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Koyuncu'nun adı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulda oluşturulan kütüphaneye verildi

HAKKARİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 45 yaşındaki 2. sınıf emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun adı, Yüksekova ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl İlk ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Z-kütüphane açıldı.

Açılışta konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, birçok öğrencinin kütüphaneden faydalanabileceğine dikkati çekti.

15 Temmuz darbe girişiminde alçak hainlerin kendilerine en büyük tehdit gördükleri özel harekata hava saldırısı düzenlediklerini anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

"Orada hayatlarını vatan, millet için ortaya koymuş çoluğundan çocuğundan ayrı, cephede cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza alçakça bir saldırı yaptılar. Oradaki kahramanlarımız Allah'ın izniyle hepsi Peygamberimize komşu şekilde cennete gittiler, şehit oldular. Şehidimizin önünde saygıyla, şükranla eğiliyorum. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Onun adına kütüphanenin açılması inceliğini düşünen Emniyet Genel Müdürlüğümüze, İçişleri Bakanlığımıza ve İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Adının burada yaşatılacak olması da bizim için bir tesellidir. Gençlerin onu tanıyarak büyümesi Yüksekova'da bir kazançtır. "

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ise ilçede genç ve çocuklara her anlamda destek sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, Koyuncu'nun eşiyle telefonda görüşerek, açılan kütüphanenin anlamına vurgu yaptı ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin anısına İl Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar'a çiçek veren Toprak, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve oyuncak dağıttı.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, polis ve okul idarecileri de katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Z kütüphane Hakkari Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

PYD/PKK destekçileri, Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak yalan üretti

PYD/PKK destekçileri, Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak yalan üretti

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Yenişehir’e spor salonu

Yenişehir’e spor salonu

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.