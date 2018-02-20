Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda parke taşı döşeme ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler ihtiyaç duyulan mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların toz ve çamurdan kurtulması ve daha güzel bir ilçede yaşaması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediyemize bağlı ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve çalışması yapan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın kışın çamurdan kurtulması için ve daha güzel bir mahallede yaşaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi anında değerlendiren ekiplerimiz Tilki Süleymaniye Mahallesindeki sokaklarda parke taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde aynı şekilde devam edecektir” dedi.