HABER

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda parke taşı döşeme ve yenileme çalışmaları yapıyor.Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler ihtiyaç duyulan mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda parke taşı döşeme ve yenileme çalışmaları yapıyor.
Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler ihtiyaç duyulan mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların toz ve çamurdan kurtulması ve daha güzel bir ilçede yaşaması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediyemize bağlı ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve çalışması yapan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın kışın çamurdan kurtulması için ve daha güzel bir mahallede yaşaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi anında değerlendiren ekiplerimiz Tilki Süleymaniye Mahallesindeki sokaklarda parke taşı döşeme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde aynı şekilde devam edecektir” dedi.

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.