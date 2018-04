Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, duruşma salonuna dönüştürülen Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapıldı. Başka suçtan tutuklu bu suçtan tutuksuz sanık Selahattin Demirtaş ile tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder duruşmaya katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada, İsveç Konsolosluğu'ndan Anna Karslted, İngiltere Barosu'ndan avukat Ali Has, İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden Milletvekili Yılmaz Kerimo, Demokrasi Yoluyla Barış İçin Dul Kadınlar Kurucusu Margaret Owen (Widows For Peace Through Democracy) da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

MAZERET BİLDİREREK DURUŞMAYA GELMEDİLER

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanık Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle, diğer sanık Sırrı Süreyya Önder'in ise TBMM Genel Kurulu'nda Nöbetçi İdare Amiri olması nedeniyle duruşmaya gelemeyeceklerine ilişkin mazeret bildirdiklerini tutanağa geçirdi.

AVUKATLARI TALEPTE BULUNDU

Daha sonra söz alan sanıkların avukatlarından Ramazan Demir, önceki celse mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulunduklarını ancak heyetin buna rağmen ara karar oluşturmasını eleştirerek "Bu nedenle esasa ilişkin savunma yapmayacağız ve usule ilişkin taleplerimizi bildireceğiz. Öncelikle iddianameye konu konuşmanın, tam çözümünün yaptırılmasında ısrar ediyoruz. Müvekkillerimiz bu konuşmayı yapmadıklarını söylemektedir. Bu gerekçeyle CD çözümünün yaptırılmasını talep ediyoruz. Siz bizi yargılamayı uzatmakla itham ediyorsunuz, ancak bu çözümü yapmayarak yargılamayı uzatan sizsiniz" dedi.