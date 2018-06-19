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Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazıp bestelediği, 'Korkma' adlı şarkısını, kızları Delal ve Dılda ile eşi Başak Demirtaş gitar, keman ve bağlama eşliğinde çalıp söyledi. Başak Demirtaş ve kızları, şarkıyı, telefondan Selahattin Demirtaş'a dinletti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce yazıp bestelediği, 'Korkma' adlı şarkısını, bu kez eşi Başak Demirtaş ile kızları Delal ve Dılda çalıp söyleyerek klip hazırladı.

DEMİRTAŞ'IN KIZLARI KEMAN VE GİTAR ÇALDI

Diyarbakır'daki evlerinde hazırlanan klipte, Selahattin Demirtaş'ın kızı Delal keman, küçük kızı Dılda gitar çalarken, müzik öğretmenleri de bağlamayla eşlik etti.

ŞARKI SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DİNLETTİLER

Başak Demirtaş, bu sırada telefon ile cezaevinden arayan eşi Selahattin Demirtaş'a da şarkıyı dinletti. Şarkının bitiminde Selahattin Demirtaş, "Kayıttan mı çaldınız?" diye sorunca, eşi, "Hayır, Delal ve Dılda keman ve gitar ile çaldı" diye yanıt verdi.

"BU SEFER DE BİZ SÖYLEYELİM DEDİK"

Başak Demirtaş, klibi sosyal medya hesabından, "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, 'biz söyleyelim' dedik. Sizce nasıl oldu?" mesajı ile paylaştı.


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HDP Edirne cezaevi Selahattin Demirtaş Korkma şarkısı Delal Dılda başak demirtaş

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