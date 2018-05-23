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Şerife Boz AK Parti 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer alamayınca hayata küstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

16 Temmuz 2016 gecesi bir kamyonda çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen ve AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan Şerife Boz, AK Parti'nin 24 Haziran seçimi milletvekili adayları listesinde yer almayınca hayata küstü. İki gündür kimseyle görüşmediği öğrenilen Boz'un eşi "Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet" dedi.

Şerife Boz AK Parti 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer alamayınca hayata küstü

15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişiminden 24 saat sonra yani 16 Temmuz akşamı çekilen fotoğrafı medyada ’15 Temmuz gecesi’ çekilmiş gibi gösterilen ve geçtiğimiz ay AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yaptığı “AK Parti’den milletvekili aday adaylığı” için başvurusu tartışmalara konu olan Şerife Boz, 24 Haziran için umduğunu bulamadı.

EVİNDEN ÇIKMIYOR, TELEFONLARA BAKMIYOR

Şerife Boz, AK Parti tarafından YSK’ya sunulan 600 kişilik listeye giremedi. Pazartesi gününden beri evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Boz, telefonlarına da çıkmıyor.

Şerife Boz’un telefonuna çıkan eşi ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet. Artık rahatsız edilmek istemiyoruz” dedi.

Kağıthane Çeliktepe’deki komşuları ise “Şerif hanımı iki gündür sokakta görmedik” dediler.

serife-boz-ak-parti

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz akşamı eşine ait hafriyat kamyonunun direksiyonunda görüntülenen Şerife Boz kısa süre içerisinde 15 Temmuz direnişinin simgesi haline dönüşmüştü.

Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun’a bile benzetilen Şerife Boz’un söz konusu fotoğrafının 15 Temmuz’da değil 16 Temmuz akşamı çekildiği ise onun milletvekilliği başvurusunun ardından ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz şehit yakınları Boz’u “Sahketarlıkla” suçlamış, simge fotoğrafı çeken fotomuhabiri de “Ben o kareyi 16 Temmuz’da çekmiştim” açıklamasında bulunmuştu.


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24 haziran seçimleri erken seçim şerife boz 16 temmuz 2016 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Ne yapmış ne zaman yapmışda kahraman olmuş admin o resim potlayalı çok oldu haberiniz mi yok admin patlak admin.
Para için kahraman bile olunuyor.
Türkiyede hep sahtekârlar haber olur isimsiz kahramanlar seyreder.
sahte kabadayi
hey yarabbim ne gunlere geldik.hayata küsmüş :))))
Ne sandiniz ki siz ya. Size vekillik mi vereceklerdi. Önce damatlar , yandaslar , Şaksakcilar ve Yakinlari duruken. Anlayin artik bunlar sikisinca millet diyor.
yalancılık dolandırıcılık, kul hakkı yemek demek ki kahramanlık oluyor artık ülkemde.. yazık..
Yalancının mumu yatkı olmadan sönmüş..
takke düştü kel göründü tabi ylan dolan bir hikaye ohh ne güzel gazi maaşı al yetmesin aç gözlü ol birde milletvekili maaşı al. allahım ne hallere düştük beni temsil etmek isteyen vekil profiline bak
WAY YAKINDA BOŞANMAK İÇİN MAHKEME YE GITMEZSE EVİ TERK ETMEZSE BEN BURDAYIM
dahtakar şerife
şerife bacı hayata küsmene gerek yok hayata bağlanman gerek
zaten moda oldu herkesi nene hatuna benzetmek. o kadar basit ve kolay değil nene hatun olmak. geçen gün biri de çıkıp bağırıyordu nene hatunu gördüm onda diye.
TEH ÇOK KIYMETLİ DEĞERLİ KENDİLERİ ĞİBİ ŞERİFELERİNİ MECLİSTE GÖREMİYECEKLER AKP TÜRKİYE KAYBETTİ.
Sahte kahraman çıkacak yüzü yoktur
tamam iste ne.guzel artik konusma sen vah vah
Alçak kadın.
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