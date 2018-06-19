Simurg, Zümrüdü Anka kuşu nedir?

Simurg ya da öbür ismiyle Zümdürü Anka, Doğu mitoloji ve efsanelerine yer alan hayali bir kuştur. Türk mitolojisindeki karşılığı Hüma kuşu veya Tuğrul kuşudur. İşte AK Parti'nin seçim videosunda vurgu yapılan Simurg veya Zümrüdü Anka kuşu ile ilgili detaylar...

SİMURG, ZÜMRÜDÜ ANAK KUŞU NEDİR?

Mistik kuş Simurg Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. Zaman zaman köpek başına ve aslan pençelerine sahip bir tavus kuşu olarak da resmedilmiştir. Bazen insan yüzü ile de resmedildiği olmuştur. Bir bölümü memeli olduğu için yavrularını emzirirdi. Yılanlara karşı bir düşmanlığı vardı ve yaşadığı yer fazlasıyla sulaktı. Bir antik İran tanımında Simurg'un kendisini alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl yaşar, daha sonraki tanım ve kayıtlarda ise onun ölümsüz olduğu ve Bilgi Ağacı'nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir.

İran efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Tüm bu zaman boyunca, Simurg o kadar çok öğrenmiştir ki tüm zamanların bilgisine sahip olmuştur.