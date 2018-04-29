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Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

TUYUB tarafından bu yıl şehitler anısına düzenlenen organizasyonda erkeklerde Hasan Turgut, kadınlarda ise Duygu Boyan birinci oldu

EDİRNE (AA) - Dördüncüsü gerçekleştirilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu bu yıl şehitler anısına düzenlendi.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) düzenlenen yarı maratona katılan yaklaşık 500 sporcu, start öncesi Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dans etti. Daha sonra Selimiye Camisi önünden koşuya başlayan sporcular, Karaağaç Mahallesi'ni takip ederek Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geldi. Kastanies Sınır Kapısı önünden geri dönen sporcuların katıldığı yarı maraton Selimiye Camisi önünde sona erdi.

Yarı maratonda erkeklerde 1 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesi ile Hasan Turgut birinci, 1 saat 15 dakika 47 saniye ile Maksune Demir ikinci, 1 saat 17 dakika 1 saniye ile Etiyopyalı Argachew Assefa Tola da üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Duygu Boyan 1 saat 28 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinciliği, Jale Başak 1 saat 34 dakika 39 saniye ile ikinciliği, İngiliz Rachel Overrington da 1 saat 39 dakika 30 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya Tunceli'den katılan Hasan Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler için katıldığı maratonda gelen birinciliğin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kazandığı madalyayı şehitlere armağan eden Turgut, "Çok güzel bir atmosferde yarış oldu. Kazandığım için çok mutluyum. Maratonun şehitler anısına koşuluyor olması daha önemli bir anlam kıldı." dedi.

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