Şırnak'ta patlayıcı infilak etti!

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin arama faaliyeti sırasında infilak etti. Patlamada bir uzman çavuş yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, buradan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi.

İHA