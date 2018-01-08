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Şırnak'ta patlayıcı infilak etti!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 19:02 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerinin arazi arama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin arama faaliyeti sırasında infilak etti. Patlamada bir uzman çavuş yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, buradan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
saldırı şırnak TSK asker Gabar Dağı

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