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Sivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında kent merkezinde on binlerce kişi Demokrasi Nöbeti'ne başladı.

Sivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında kent merkezinde on binlerce kişi Demokrasi Nöbeti'ne başladı.
FETÖ terör örgütünün 2 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 2'nci yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından Tren Garı önünde demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, on binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikle yaptığı konuşma izlendi. Kent meydanında başlatılan demokrasi nöbeti çeşitli etkinliklerle gece saatlerine kadar devam edecek. Ayrıca Suşehri ilçesinde de yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe ve 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

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Sivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştuSivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştuSivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştuSivas'ta on binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu

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