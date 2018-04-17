Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısında seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti. Ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre işte kamuoyuna yansıyan son seçim anketlerinde yer alan detaylar şöyle: Gazete Duvar, Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığını geçen pazar yazmıştı. Buna göre O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı. AK Parti’nin o anketinde, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sorsunda ise ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini söyledi. Ankette, CHP’nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu ve cevap yüzde 18 çıktı. SONAR SONAR Araştırma Şirketi’nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan’da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor

Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor. ​Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3. KONSENSÜS Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, geçen ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde: AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, İYİ Parti: Yüzde 2.7, Diğer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsız: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2. Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı: