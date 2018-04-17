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Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim çağrısı siyasi kulisleri hareketlendirdi. Peş peşe son dakika açıklamalar geldi. Peki Bahçeli'nin erken seçim teklifi olumlu yanıt bulursa partilerin şu anki oy oranları ne? İşte son anketlerden yapılan derleme...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısında seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti.

Ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre işte kamuoyuna yansıyan son seçim anketlerinde yer alan detaylar şöyle:

Gazete Duvar, Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığını geçen pazar yazmıştı. Buna göre O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

AK Parti’nin o anketinde, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sorsunda ise ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini söyledi. Ankette, CHP’nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu ve cevap yüzde 18 çıktı.

SONAR

SONAR Araştırma Şirketi’nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan’da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor

Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

​Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3.

KONSENSÜS

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, geçen ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, İYİ Parti: Yüzde 2.7, Diğer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsız: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2.

Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı:

AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

ORC

ORC’nin 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ‘Türkiye siyasi gündem araştırması’na göre AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı yüzde 50’yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK PARTİ: Yüzde 47,2
CHP: Yüzde 25,9
MHP: Yüzde 10,8
HDP: Yüzde 8,5
İYİ PARTİ: Yüzde 5,5

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6’da kalırken yüzde 11.3’lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

Kulat: AKP-MHP oyları yüzde artı 1'i bulmuyor
AK Parti’ye de anketler yapan MAK Danışmanlık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada AK Parti-MHP ittifakının oylarının yüzde 50 artı 1’i bulamadığını söylemişti.

GEZİCİ

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’nin geçen ocak ayında Halk TV’de açıkladığı 2017’nin Aralık ayında yapılan seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 42
CHP: Yüzde 20,1
İYİ Parti: 20,2
MHP: Yüzde 7,29
HDP: yüzde 8,73

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
İyi Parti ve Saadet Partisi ile Demokrat Parti geliyor beyler,hayırlı olsun:)
çokta iyi gelecekler insallah
hayirlisyla...
hayirlisiyla HAYIRLISIYLA
oyum iyi partiye
IYI parti henüz acemi..ve millet tarafindan koskoca devleti yönetebilir mi yönetemez mi henüz karara varilmış degil...fakat 1,2 yıl daha gecmesi AKP nin ekonomik acidan daha da zayiflamasi, Suriye ve PYD meselesiyle git gide daha da yıpranması ve bu sureçte IYI partinin daha da toplumca kabul görmesi içten bile degildir..bu nedenle Kurt siyasetci Bahceli erken secim hamlesini zamaninda kullanmis görünuyor..ve hukumet erken secim yapmaz zorunda..cunku 2 yil daha beklerse yıpranacak..bunu biliyorlar..erken secimimiz hayirli olsun....ama benim OYUM hala AKP ye..cunku henuz muhalefet OLGUNLAŞMADI
@ozmoo007 sen Türkiye yönetiliyor mu sanıyorsun. AKP nin geldiği günleri hatırla.
Bahçeli ye artık kurt demesek iyi olur.Kurtlara ayıp olur.
EEEE...DEMEKKİ NEYMİŞ..İYİ PARTİ..CHP.SAADET KAZANIYOR.....GERİSİ HİKAYE...HİKAYE.....
Gezici anketi daha doğru gibi duruyor ama seçim eskisi gibi degil başkanlık için olacağıdan bu anketler hiç bir şey ifade etmiyor ...
iYİ partinin oy oranını en iyi Konsensüs bilmiş...%2.7 Aynen...
VATANDAŞ AÇ,SUSUZ!! EMEKLİ,MEMUR,İŞÇİ,ÇİFTÇİ,KÖYLÜ,ŞEHİRLİ BU HAYAT PAHALILIĞINDA İNİM,İNİM İNLİYOR HABERİNİZ VAR MI SİZİN? BU YÜZLE NASIL OY ALACAKSINIZ?
CHP 28 İYİ PARTİ 24 AKP 32 MHP 2 HDP 9 SONUÇ BU
@06yaman yanış olmuş birazz CHP-35 AKP-11 MHP-2 İYİ 35 HDP13 SP-4
futbola dokunduğu sürece oy oranı %20 ye iner futbol adamı iktitardan eder !
Akp ye oy verecek adam kaldi mi hala ya
@satilmis_kaya kime stildin bilmem ama, sen bulguru fazla kacidin galiba, belli beynin hic calismiyor :)))
Erdoğan gibi bir lider ortada dev gibi dururken, millet macera arayıp uçurumdan atlamayı göze almaz. 7 haziranda dersimizi aldık biz. erdoğanla devam. daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
hile yapılmazsa ak parti %30 bile zor görür... ama yine oyları çalacaklar, seçim sistemiyle oynayacaklar..
Akepenin oyu %32yi geçmez gerisi tamamen çalıntı ve haksız oylardır.
@thepain Arkadaşımız bütün seçim sandıklarını dolaştı tek tek 998 bin sandığı ve karar verdi. Helal lenn sana büyük çalışma yapmışsın. Haaa dolaşmaya gerek yok ben kafamdan salladım diyorsan. Bende kafamdan senin için bişe sallasam olurmu :)
ver çoşkuyu bakalım şişir saadeti iyipartiyi ikisinin toplamı yüzde 5 demez
CHP halka ulaşmayı beceremiyor ki meydan AKP'nin açık net 50 yılda geçse başa geçemezler.
BEN DEYİVEREM TARAFSIZ VE YANSIZ İSTER KEHANET DEYİN İSTER SAFSATA DEYİN EĞERKİM BU SIRALAR SEÇİM OLUR İSE CHP NİN ALACAĞI OY %36.5 İYİ PARTİNİN %28 AKP İSE %23.8 CIVARINDA OLACAKTIR BAHÇELİ İSE BU SEÖÇİMDE MAALESEF OLMAYACAK KADAR AŞAGILARDA KALACAK DİĞERLERİ İSE OYLAR PAYLAŞACAKTIR BBP İSE 0.3 İBİ DİR HEPSİ BU HALEP ORDA İSE ARŞIN BURDA NOT ALIN SEÇİMDE KONUŞALIM
birbirinden tutarsız anket varsa,anketler havacivadır
16 yıldır aynı yemeği yemekten bıktık
Allah aşkına, şu anket şirketlerinin sonuçları arasındaki uçuruma bakar mısınız? Birisi iyi parti yüzde 2 diyor birisi yüzde 20 diyor, böyle bir şey olabilir mi Ya? Hepsi palavra anketlerin
halen hdp oy alabiliyorsa demekki icerdeki soysuz pkk cilar bitmemis demekki
bence 15 temmuzda olacak
Hala Akp diyenleri anlamıyorum nerede yaşıyorlar ????
Adamdaki stratejiye bak; Malazgirt MeydanMuhaberesinin yıldönümünde yapalım,, ne yapacan savaşmı kazanacan,, bırak bu kelime oyunlarını millet yemiyor artık,, sen memurun, işçinin, emeklinin maaşlarını nasıl daha güzel, yaşanılabilir seviyeye getiririm diye düşün, bırak bu işleri
Siz anket yapmayın bence her seçim iktidar olacaz diye gövde gösterisi yapıyorsunuz sonuç ezim ezim eziliyorsunuz...100/60 la geliyoruz akp.mhp
iyi parti %2 geçsin türkiyeyi terkederim ;))
herşey iyi güzelde günlerdir göklere çıkarılan ve ülkeyi yöneteceği söylenen, ülke yönetiminde kendine pay bile çıkaran SP nerde burda, hiç bi ankette yok, bu anketler sahte
karamollaya ne oldu, o tutmadımı yoksa, topunuz gelin, tüm terör örgütleri ve bilimum siyasi uzantıları alayınızı gömecez sandığa, hdp=pkk chp = dhkpc, tikko, tkplm ve bilimum sol terör örgütleri iyi= abd ve fetö gayri meşru çocuğu maral sp= ingiliz oyuncağı
Bu anketlerin hiç birine inanmıyorum, o kadar kişiye anket yaptıklarını söylüyorlar, daha gelipte bir kişi bana anket yapıyoruz hangi partiye oy vereceksiniz demedi. Kimse de vereceği oyu açık açık söylemez.
Oyum saadet'e... Mutlaka mecliste olmamlı saadet partisi. Ülke için ilaç gibi.
orc ye bak bak skank mı bonzai mi içmiş anlamadım
Hdp 8 mi :)) sanırım bir kurbağanın öpücüğüne ihtiyacınız var :))
hepsi sallamış
Halen hdp oy almakta bu nasıl bir anlayıştır oy verenleri amaçları nedir anlamadım. Dış ülkelerde temizlik yapıyoruz ama kendi ülkemizde nerdeyse % 10 oy çıkıyor. başta içimizdekileri temizlememiz gerekmiyor mu?
IYI- SAADETLER DILERIM..
Ekonominin durumu iç açıcı görünmüyor. Seçim düşüneceklerine Ohal'i kaldırıp doları frenleseler millet rahatlasa daha iyi olmazmı???
kim nerde kime sormuş kimi baraj altı kimi üstlerde gösteriyor önce bu şirketler kendi göre liste yapmasınlar
arkadaşlar buraya yazıyorum . AKP:%39 CHP %21 İYİ:%14 HDP :9 MHP :%7 DİĞER :% 10
Çevremiz yangın yeriyken seçime gidilmez diyenler şimdi neden çark ettiler.Koltuk kaygısımı yazık.
Akp 34 Chp 29 iyi 18 hdp 11 saadet 10 ahanda yazın bi tarafa
iyidir iyii
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